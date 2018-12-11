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«Белавежская зорка» просияла для ребят из Горок

12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Воспитанники горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства победили в Международном конкурсе «Белавежская зорка» в Бресте.  Этот фестиваль-конкурс собрал на одной сцене  около двух тысяч конкурсантов из более чем сорока городов.

 

«Белавежская зорка» просияла для ребят из Горок

 

В номинации «Инструментальное творчество. Струнно-щипковые. 11-12 лет» звание лауреата I степени получил образцовый ансамбль «Тарантелла». Его бессменным руководителем уже 13 лет является Татьяна Воронова.

В номинации «Инструментальное творчество. Многострунные. Соло. 9-10 лет» дипломантами стали воспитанники учителя по классу цимбал Екатерины Прокопенко – Ангелина  Анюховская (II степени),  Дарья Сахарова (III степени).  Концертмейстер – Наталья Неутратова.

Хореографический коллектив «Ритм+» под руководством Марии Цыбулькиной   получил диплом III степени в номинации «Народный танец. 10-12 лет».

 

«Белавежская зорка» просияла для ребят из Горок

 

Участники фестиваля также посетили резиденцию Деда Мороза в Беловежской Пуще.

Поздравляем ребят и учителей с достойными выступлениями и желаем дальнейших творческих успехов!

 

Оксана Запевалова, директор ДШИ и ВХМ


 
Теги: Брест
 
 
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  Воспитанники горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства победили в Международном конкурсе «Белавежская зорка» в Бресте.  Этот...
 
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