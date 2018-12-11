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«Белавежская зорка» просияла для ребят из Горок
12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Воспитанники горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства победили в Международном конкурсе «Белавежская зорка» в Бресте. Этот фестиваль-конкурс собрал на одной сцене около двух тысяч конкурсантов из более чем сорока городов.
В номинации «Инструментальное творчество. Струнно-щипковые. 11-12 лет» звание лауреата I степени получил образцовый ансамбль «Тарантелла». Его бессменным руководителем уже 13 лет является Татьяна Воронова.
В номинации «Инструментальное творчество. Многострунные. Соло. 9-10 лет» дипломантами стали воспитанники учителя по классу цимбал Екатерины Прокопенко – Ангелина Анюховская (II степени), Дарья Сахарова (III степени). Концертмейстер – Наталья Неутратова.
Хореографический коллектив «Ритм+» под руководством Марии Цыбулькиной получил диплом III степени в номинации «Народный танец. 10-12 лет».
Участники фестиваля также посетили резиденцию Деда Мороза в Беловежской Пуще.
Поздравляем ребят и учителей с достойными выступлениями и желаем дальнейших творческих успехов!
Оксана Запевалова, директор ДШИ и ВХМ
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Воспитанники горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства победили в Международном конкурсе «Белавежская зорка» в Бресте. Этот...
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