Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли российскую «Инвенту», но выбыли из Еврокубка

Баскетболистки «Цмокі-Мiнск», уже утратившие шансы на выход в следующую стадию Еврокубка, в заключительном матче группового турнира принимали российскую «Инвенту». Одолев российскую дружину, минчанки ушли с последнего места в своей группе.



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі» — «Инвента» — 72:55 (21:22, 18:19, 25:7, 8:7).

После первой половины матча минчанки уступали с разницей в 2 очка, но ключевым отрезком стала третья десятиминутка, которую хозяйки выиграли с перевесом в 18 баллов.

В другом матче 6-го тура Еврокубка в группе «С» 12 декабря польская «Висла» обыграла дома турецкий «Бешикташ» (Турция) — 78:49.

Итоговое положение в группе «С»:

1. «Висла» (Польша) — 11 очков (6 матчей)

2. «Бешикташ» (Турция) — 9 (6)

3. «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 8 (6)

4. «Инвента» (Россия) — 8 (6).

Андрей Вавлев (тренер «Цмокаў»):

— Мы конкретно прибавили по игре во втором круге. Единственное, что у нас не получилось, с «Бешикташем» и «Вислой» мы проиграли подбор. В Еврокубке все игры хорошие, и их не так много, чтобы разбрасываться. Сейчас надо пытаться попасть в финал четырех ЕЖБЛ, поэтому просто так списывать эту игру не было смысла. Мы на свои грабли наступили, получили быстрые фолы. Там, где соперник борется, мы начинаем не занимать позицию, а отмахиваться. Это все зависит от уровня скорости, уровня сопротивления, уровня соперника — не можем мы дисциплинированно играть. Здесь кое-что получилось, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Теперь минчанки переключаются на чемпионат Беларуси. В воскресенье их оппонентом будет «Горизонт-2», игра начнется в 15.00 в зале БК Минск-2006.