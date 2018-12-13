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БАТЭ вернулся домой из Греции

14.12.2018 12:46 — Разное | Tut.by  
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После победного выездного поединка с ПАОКом (3:1) и выхода в 1/16 финала Лиги Европы футболисты БАТЭ вернулись домой, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.


Фото: fcbate.by

Борисовчане собирались домой не спеша: делились радостными эмоциями, обменивались впечатлениями. Гостевая раздевалка на стадионе «Тумба» в Салониках стала средоточением настоящего праздника. Вдобавок нескольким футболистам довелось поочередно отлучиться на флеш-интервью, а рулевому Алексею Баге — посетить плановую пресс-конференцию.

В 23.20 по местному времени (0.20 по белорусскому) команда наконец-то погрузилась в автобус, оперативно домчавший ее в аэропорт «Македония». Там были пройдены обычные таможенные процедуры, сданы вещи. В 1.10 принадлежащий компании «Белавиа» самолет Embraer 175 взял курс на север, чтобы спустя два с небольшим часа благополучно приземлиться в Национальном аэропорту «Минск». Где героев, несмотря на раннее утро, встретила группа болельщиков, съемочная бригада телеканала ОНТ и журналист «Трибуны».


Фото: fcbate.by





Получив багаж, игроки и тренерско-административный штаб БАТЭ разъехались по домам отдохнуть перед заключительным мероприятием года — чествованием на «Борисов-Арене». Оно пройдет в пятницу, 14 декабря. Приглашаются все поклонники 15-кратного чемпиона страны — вход свободный.

В 17.00 начнется допуск в чашу стадиона через входы на трибуны А/Н и В/С. Клуб просит приезжать именно к этому времени, чтобы не создавать очереди, спокойно рассесться и не пропустить ничего интересного. Тогда же на галерее 2-го уровня откроются пункты общественного питания с бесплатным чаем.

С 17.25 собравшихся известными хитами порадует кавер-бенд, а в 18.00 стартует наградительная часть. С приветственным словом выступит рулевой «желто-синих» Алексей Бага.

Затем при участии представителей АБФФ игрокам, тренерско-административному штабу и руководству ФК БАТЭ вручат медали высшей пробы завершившегося национального первенства под бессмертный гимн We are the Champions.

Ориентировочно в 18.40 на сцену выйдет российский певец Александр Иванов с группой «Рондо», который вживую исполнит свои самые известные композиции.

Завершится вечер фейерверком — в 19.30.

 
Теги: Минск
 
 
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После победного выездного поединка с ПАОКом и выхода в 1/16 финала Лиги Европы футболисты БАТЭ вернулись домой.
 
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