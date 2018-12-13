Сколько стоит новогодний стол подсчитали журналисты «ШК»

В преддверии Нового года у всех на устах одни и те же вопросы: «Что подарить близким? Какую елку поставить дома: живую или искусственную? Ну и, конечно же, как накрыть праздничный стол ? Сегодня магазины ломятся от предложений. Да и меню сильно отличается от того, что мы помним из детства. Но несмотря ни на что, «Оливье» и «Селедка под шубой» для многих остаются актуальными и сейчас. Корреспондент «ШК» узнала для вас цены на самые популярные новогодние продукты в нашем городке.

Ассортимент еще может поменяться, но он уже по истине новогодний. Стоимость на некоторые товары сильно разнятся в торговых сетях, поэтому цена указана средняя. Не обошлось и без анализа стоимости самых популярных продуктов: шампанского и мандаринов. Многие стараются в новогоднюю ночь поставить на стол все самое вкусное и лучшее. Так уж повелось, что многие верят — чем богаче стол в новогоднюю ночь, тем лучше будет год грядущий.

Овощи и фрукты. Свекла в среднем стоит 0,65 руб. за 1 кг, на салаты 0,5 кг достаточно. Картофель 1 кг стоит около 0,50 руб. На салаты и стол точно килограмм потребуется, а кому-то и больше. Лук и морковь во многие блюда понадобится; за кило в среднем они по 0,70 руб. За свежие помидоры нынче вы отдадите 3,50 руб. за килограмм. Всеми любимые мандарины и огурцы обойдутся по 3 руб. за 1 кг. Хурма 1 кг – 3,50 руб. Зеленый горошек и кукуруза, консервированные по 1,60 руб. за 400 гр.

Напитки. Сок 2 л «Добрый» стоит около 3 руб. Вода газированная «Кока–кола» 1,5 л — 1,80 руб. «Советское Шампанское» можно купить по цене от 5 до 14 руб., самая популярная цена 6,50 руб. ее и возьмем для подсчета.

Салаты и закуски. Рыба форель отлично пойдет для бутербродов и в среднем за 200 гр придется отдать 9 руб. Филе сельди 240 гр – 2,50 руб. Икра красная лососевая 100 гр обойдется в 8 руб. Оливки станут прекрасным украшением и дополнением блюд, 280 гр в среднем стоят 2,50 руб. Майонез 400 гр — 1,80 руб., но выгоднее купить тару побольше. Яйца обязательно понадобятся в салаты и обойдутся 10 штук — 2,20 руб. Колбаса «Сервелат» имеет широкий выбор по составу и цене от 6 до 30 руб. за килограмм, палочку брать придется и обойдется она около 6 руб. Колбаса вареная от 4 до 9 руб. и 7 рублей потратить придется. Консервированные шампиньоны 400 гр — 3,20 руб.

Отталкиваясь от этих цен, каждый без труда может подсчитать свои затраты на праздничный стол, ведь у каждого свои требования и пожелания к застолью. Да и продукты можно найти на полках магазинов дешевле или дороже. Даже с таким небольшим набором продуктов уже выходит внушительная сумма: в 71 руб. 27 коп.

Для экономии всегда можно вместо покупки сока сварить компот. Грибы, зелень и некоторые овощи на зиму можно замораживать. Предлагаю нашим читателям поделиться своими самыми вкусными, интересными, экономичными и необычными новогодними рецептами в наших аккаунтах в соцсетях или отправить их по электронной почте hotimsk.red@mail.ru

Эльмира Карпова