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Гандболистки сборной Беларуси узнали соперниц в борьбе за выход на ЧМ-2019

15.12.2018 22:29 — Разное | Tut.by  
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В Париже состоялась жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации женского чемпионата мира по гандболу, который в ноябре-декабре 2019 года пройдет в Японии, сообщает пресс-служба БФГ.


Фото: handball.by

За путевку в финальный турнир мирового форума в 2019 году сборная Беларуси сразится с командой Норвегии.

Женская сборная Норвегии — двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2012), трехкратный чемпион мира (1999, 2011, 2015), семикратный чемпион Европы (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016).

Состав всех 9 пар участников раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2019:

Хорватия — Германия

Дания — Швейцария

Швеция — Словакия

Беларусь — Норвегия

Сербия — Польша

Чехия — Черногория

Македония — Словения

Австрия — Венгрия

Испания — Исландия.

Победители плей-офф выйдут в финальный турнир чемпионата мира-2019 в Японии.

Первые матчи состоятся 31 мая — 2 июня 2019 года, ответные — 4−6 июня 2019 года.

Стартовые встречи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми.

Прямой допуск на ЧМ-2019 получили чемпионки мира француженки, а также три лучшие команды чемпионата Европы-2018: Нидерланды, Румыния и Россия.

 
 
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В Париже состоялась жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации женского чемпионата мира по гандболу, который в ноябре-декабре 2019 года пройдет в Японии.
 
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