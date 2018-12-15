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Гандболистки сборной Беларуси узнали соперниц в борьбе за выход на ЧМ-2019
В Париже состоялась жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации женского чемпионата мира по гандболу, который в ноябре-декабре 2019 года пройдет в Японии, сообщает
За путевку в финальный турнир мирового форума в 2019 году сборная Беларуси сразится с командой Норвегии.
Женская сборная Норвегии — двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2012), трехкратный чемпион мира (1999, 2011, 2015), семикратный чемпион Европы (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016).
Состав всех 9 пар участников раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2019:
Хорватия — Германия
Дания — Швейцария
Швеция — Словакия
Беларусь — Норвегия
Сербия — Польша
Чехия — Черногория
Македония — Словения
Австрия — Венгрия
Испания — Исландия.
Победители плей-офф выйдут в финальный турнир чемпионата мира-2019 в Японии.
Первые матчи состоятся 31 мая — 2 июня 2019 года, ответные — 4−6 июня 2019 года.
Стартовые встречи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми.
Прямой допуск на ЧМ-2019 получили чемпионки мира француженки, а также три лучшие команды чемпионата Европы-2018: Нидерланды, Румыния и Россия.
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В Париже состоялась жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации женского чемпионата мира по гандболу, который в ноябре-декабре 2019 года пройдет в Японии.
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