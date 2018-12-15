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Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете

16.12.2018 18:51 — Разное | UDF  
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Фото: Белорусская федерация биатлона
Женская сборная Беларуси заняла пятое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.

Динара Алимбекова прошла свой этап без единого дополнительного патрона. Пока скорость не позволяет белоруске бороться с лидерами, поэтому она передала эстафету 12-й, но по времени отставание составило всего 30 секунд.

Ирина Кривко отлично провела свой этап, также ни разу не промахнувшись, и отправила Анну Солу на трассу седьмой с тем же полуминутным отставанием.

Анна невероятно начала этап. Она единственной из лидеров не допустила ни одного промаха на «лежке» и возглавила гонку. На «стойке» Сола использовала один дополнительный патрон и испытала проблемы с ходом на последнем круге, но все равно финишировала шестой всего с 8-секундным отставанием от подиума.

Ирина Кручинкина хорошо отработала первый огневой рубеж, но затем чуть не отправилась на штрафной круг, лишь с четвертой попытки закрыв последнюю мишень. Ирина выбыла из борьбы за подиум, но смогла удержать команду на высоком пятом месте.

Победу же одержали итальянки (Виттоцци, Рунггальдьер, Вирер, Санфилиппо).



Руннгальдьер провалила свой этап, но невероятная Доротея Вирер смогла поднять команду с 11-го места на первое, а Санфилиппо удержала лидерство в борьбе со ставшими вторыми шведками (Перссон, Брорссон, Нильссон, Оберг) и «бронзовыми» француженками (А. Шевалье, Симон, Эмонье, Бескон).

 
 
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Женская сборная Беларуси заняла пятое место в эстафете на этапе Кубка мира.
 
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