Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете



Фото: Белорусская федерация биатлона

прошла свой этап без единого дополнительного патрона. Пока скорость не позволяет белоруске бороться с лидерами, поэтому она передала эстафету 12-й, но по времени отставание составило всего 30 секунд.отлично провела свой этап, также ни разу не промахнувшись, и отправилана трассу седьмой с тем же полуминутным отставанием.Анна невероятно начала этап. Она единственной из лидеров не допустила ни одного промаха на «лежке» и возглавила гонку. На «стойке» Сола использовала один дополнительный патрон и испытала проблемы с ходом на последнем круге, но все равно финишировала шестой всего с 8-секундным отставанием от подиума.хорошо отработала первый огневой рубеж, но затем чуть не отправилась на штрафной круг, лишь с четвертой попытки закрыв последнюю мишень. Ирина выбыла из борьбы за подиум, но смогла удержать команду на высоком пятом месте.Победу же одержали итальянки ().Руннгальдьер провалила свой этап, но невероятная Доротея Вирер смогла поднять команду с 11-го места на первое, а Санфилиппо удержала лидерство в борьбе со ставшими вторыми шведками () и «бронзовыми» француженками ().