«Остров чистоты» возвращается? Топ-менеджер сети рассказал, что сейчас происходит с этим бизнесом

Источник материала: ProBusiness

Мы неоднократно писали о том, что происходит с сетью «Остров чистоты». У группы компаний были сложные времена, при этом владелец, по его словам, старался сохранить бизнес. В 2023 году «Остров чистоты» столкнулся с серьезными трудностями: резкий рост арендных ставок, проблемы с маржинальностью и конкуренция с крупными ритейлерами привели к закрытию части точек. Даже появлялись слухи о полном прекращении работы сети, но основатель Виктор Ромук опровергал это, признавая необходимость перезапуска бизнес-модели. В 2024 году «Остров чистоты» нашел инвестора , что позволило не только сохранить оставшиеся магазины, но и начать реформирование сети. Решили перейти на смешанный формат — совмещение розницы с онлайн-продажами и доставкой, но сохранить бизнес в прежнем формате не получилось. Компании сети стали ликвидироваться и подаваться на банкротство… Потом появился новый собственник. Теперь в редакцию «Про бизнес» обратилась первый заместитель директора сети «Остров чистоты» Наталья Наумова с комментарием о том, как сейчас работает сеть и какие планы по развитию есть у команды.



Наталья Наумова

Первый заместитель директора сети «Остров чистоты»

— Как сейчас функционирует «Остров чистоты»? Кто его собственник?

— На данный момент сеть магазинов «Остров чистоты и вкуса» продолжает функционировать в привычном формате. В настоящее время уже открыто 59 магазинов, расположенных по всей территории Беларуси. Они осуществляют продажу различных брендов и продуктов, включая бытовую химию, продукты питания и алкогольную продукцию. Особое внимание уделяется выбору локаций для открытия магазинов под брендом «Остров чистоты и вкуса», при этом руководство компании сосредоточило усилия на небольших населенных пунктах и городах. Такая стратегия направлена на сохранение социальной направленности бренда и удовлетворение, в первую очередь, потребностей населения, где особенно остро ощущается нехватка торговых объектов формата «магазин у дома». В процессе открытия новых торговых объектов начиная с сентября прошлого года, в рамках стратегического развития сети «Остров чистоты и вкуса» были проведены многочисленные опросы потребителей и маркетинговое исследование. Результаты показали, что торговая сеть действительно узнаваема, любима и востребована среди населения. Вместе с тем, было выявлено, что существующий формат требует определенных корректировок для более эффективного соответствия современным потребностям и ожиданиям клиентов. В настоящее время осуществляется заключительный этап разработки проекта ребрендинга торговой марки. Мы обязательно расскажем о результатах и деталях этого процесса после завершения подготовительного этапа. Что касается собственности, торговая марка «Остров чистоты и вкуса» принадлежит белорусскому юридическому лицу, бенефициаром которого является единственный резидент Российской Федерации — частное лицо.





— В Минске до сих пор можно встретить множество закрытых магазинов с вывеской «Остров чистоты». Не планируете ли вы заново их открывать?

— Да, действительно, такая проблема существует и является острой не только для нас, но и для жителей Беларуси. Наличие закрытых магазинов с вывеской «Остров чистоты», безусловно, вводит потребителей в заблуждение и негативно сказывается на репутации бренда. Ситуация усложняется тем, что бренд «Остров чистоты и вкуса» принадлежит нам, а рекламные конструкции и вывески являются собственностью компаний, которые ранее работали под этим брендом и в настоящее время находятся в процедуре конкурсного производства (банкротства).

В наших планах — открытие новых магазинов в локациях, соответствующих обновленному формату сети, а также возможное возобновление работы на старых местах, если они подойдут под новую концепцию.





— Виктор Ромук все еще управляет компанией? Если да, то на каких условиях? Если нет, то почему?

— Человек, являющийся бывшим владельцем торговой марки, не осуществляет управление компанией.

— Как и на каких условиях появился новый собственник? Какой опыт управления крупными компаниями у него есть?

— В результате заключения сделки по уступке прав на торговую марку «Остров чистоты и вкуса», зарегистрированную Национальным центром интеллектуальной собственности в сентябре прошлого года, появился новый руководитель — Константин Старовойтов. Условия этой сделки соответствуют стандартной практике: переход прав осуществлен за определенное вознаграждение. Он руководил проектами в области электронной коммерции, запускал супермаркет товаров народного потребления в сети Интернет на базе маркетплейса — «Гармония цен» на Tmall (aliexpress.ru).