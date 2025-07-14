Увольняют больше, чем нанимают. В каких регионах и отраслях Беларуси сильнее всего сокращается количество работников

Источник материала: ProBusiness

Занятость в Беларуси остается одной из самых острых и одновременно долгосрочных проблем: на нее продолжают давить как внутренние демографические факторы (старение населения, снижение рождаемости, высокая мужская смертность и значительная разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами), так и внешние вызовы, включая отток рабочей силы в соседние страны, где условия зачастую привлекательнее. На этом фоне свежая статистика от Белстата по приему и увольнению сотрудников в начале 2025 года дает возможность увидеть, в каком направлении движется рынок труда и какие сигналы он подает.

Безжалостная статистика

Несмотря на усилия, предпринимаемые в Беларуси для стабилизации ситуации на рынке труда, статистика остается безжалостной: после кратковременного улучшения занятость вновь демонстрирует спад. Число вакансий в республиканской базе данных занятости продолжает обновлять антирекорды, а соотношение принятых и уволенных работников вновь чаще складывается не в пользу первых.

Начало 2025 года выглядело относительно спокойным: в январе-марте ситуация с движением рабочей силы была даже немного лучше, чем годом ранее. Однако уже в апреле, когда рынок труда традиционно оживляется, тенденция вновь приняла сложный характер. По данным Белстата, в апреле 2025 года на работу были приняты 52,5 тысячи человек, тогда как уволены — 70,2 тысячи. Таким образом, отрицательное сальдо составило 17,8 тысячи человек — на 13% больше, чем в апреле 2024 года, когда разница между принятыми и уволенными составляла 16,3 тысячи.

В мае 2025 года ситуация лишь немного улучшилась по сравнению с апрелем, но осталась сложной: было принято на работу 51,7 тысячи человек, а уволено — 60,4 тысячи, что дало отрицательное сальдо в -8,7 тысячи. Это лучше, чем в мае прошлого года, когда разница составляла -12,5 тысячи, однако все равно говорит о продолжающейся напряженности на рынке труда и неспособности предприятий полностью компенсировать весенний всплеск увольнений новыми наймами.





В течение 2024 года помесячная динамика трудоустройства и увольнений оставалась преимущественно отрицательной: число уволенных работников в большинстве месяцев превышало число принятых. Тем не менее, во втором полугодии ситуация заметно улучшилась по сравнению с первой половиной года. Этот сдержанный оптимизм частично сохранился и в начале 2025-го — статистика за январь-март выглядела несколько более благоприятной. Однако данные за апрель вновь вернули рынок труда к тревожной повестке: наблюдается резкое превышение числа увольнений над числом принятых на работу. Майские данные показали, что даже после шокового апреля рынок труда так и не смог вернуться к стабилизации.

Региональные нюансы: помесячная хронология

Важно отметить, что ситуация с занятостью в Беларуси остается крайне неоднородной по регионам. В январе-апреле 2025 года лучше всего по соотношению трудоустройства и увольнений выглядели Минск и Гродненской область. Но лишь столица продемонстрировала прирост числа принятых на работу по сравнению с тем же периодом прошлого года, и, несмотря на рост числа увольнений, итоговое сальдо осталось для столицы, положительным. В частности, здесь за указанный период положительный баланс составил около 3 тысячи человек. Это позволяет говорить о сравнительно лучшей устойчивости этого региона на фоне общей непростой ситуации на рынке труда. В остальных областях, напротив, статистика оказалась куда более противоречивой: в ряде случаев разрыв между принятыми и уволенными не только не сократился, но и углубился по отношению к прошлому году, свидетельствуя о сохраняющейся турбулентности региональных рынков труда.

Далее май 2025 года подтвердил, что даже для столицы характерна негативная динамика: в Минске за месяц было уволено почти на 2,6 тысячи человек больше, чем принято на работу, а в Минской области отрицательное сальдо составило -435 человек. Во всех остальных регионах разница осталась уверенно отрицательной — самый существенный провал наблюдался в Гомельской (-1572), Брестской (-996), Витебской (-1186), Могилевской (-1023) и Гродненской (-854) областях. Это свидетельствует о том, что «запас прочности» рынка труда регионов сокращается, и им сложно компенсировать общую тенденцию снижения занятости.





В целом в январе 2025 года рынок труда Беларуси начал год с умеренно позитивной динамикой: число принятых на работу превысило число уволенных на 247 человек. Этот результат во многом был обеспечен за счет Минска и Минской области, где трудоустройство значительно опережало увольнения. Положительное сальдо также продемонстрировала Гомельская область, что дополнительно повлияло на общий республиканский итог.

Февраль стал еще более благоприятным: положительная разница между принятыми и уволенными наблюдалась во всех регионах страны, а общее сальдо составило +4564 человека. Особенно заметно выделялась столица — здесь число новых работников превысило количество уволенных на 2169 человек, что стало крупнейшим региональным вкладом в общенациональный результат.

В марте тренд оказался более неоднозначным. Несмотря на то, что в целом по стране число уволенных все же чуть превысило число принятых (-281 человек), на фоне отрицательной динамики большинства регионов Минск и Минская область снова продемонстрировали устойчивость: здесь зафиксировано положительное сальдо в +1522 и +275 человек соответственно.

Апрель же вновь стал тревожным сигналом: во всех регионах число уволенных заметно превысило число трудоустроенных. В столице, хоть и зафиксировано отрицательное сальдо, его масштаб — 1254 человека — оказался существенно ниже, чем в других регионах. Например, в Минской области разница между принятыми и уволенными составила -3574, в Гомельской — -3419, а в Брестской — -3158 человек. Эти цифры наглядно демонстрируют, что именно столица пока остается своеобразной зоной относительной стабильности в части местного рынка труда. Что неудивительно, учитывая особое положение столицы в структуре белорусской экономики.

Майская статистика показала, что отрицательная динамика по всем регионам сохраняется, а масштабы разрыва в некоторых областях даже усилились: в Брестской области сальдо составило -996, в Витебской -1186, в Гомельской -1572, в Гродненской -854, в Могилевской -1023, в Минске -2594, в Минской области -435. Практически все регионы страны столкнулись с существенным превышением числа увольнений над наймом, что усиливает региональную напряженность на рынке труда.

Такая региональная неравномерность на рынке труда в значительной степени определяется отраслевой структурой экономики в каждом конкретном регионе. Там, где доминируют более устойчивые или бюджетоемкие отрасли (например, IT, госсектор, крупная промышленность), как правило, динамика занятости лучше. В то время как в регионах с преобладанием сельского хозяйства, легкой промышленности или предприятий, ориентированных на внешний рынок, ситуация с трудоустройством остается более напряженной.





Отраслевые особенности

Как мы видели ранее, в январе 2025 года рынок труда Беларуси начал год с небольшой, но все же положительной динамикой: количество принятых на работу превысило число уволенных на 247 человек. Этот результат стал возможен благодаря тому, что в большинстве ключевых отраслей найм оказался выше увольнений. Особенно положительно себя показали такие сектора, как промышленность, информационно-коммуникационные технологии, финансовая сфера, а также сфера спорта и культуры. В то же время уже в январе заметные сигналы поступили из таких направлений, как сельское хозяйство, торговля и здравоохранение — здесь число уволенных заметно превысило количество новых работников.

Февраль принес более уверенный позитивный фон: количество принятых на работу по стране превысило число уволенных. Примечательно, что почти все ключевые отрасли продемонстрировали положительное сальдо. Особенно выделялись промышленность, строительство, образование и торговля, где темпы найма были значительно выше, чем уровень увольнений. Это позволило на короткое время говорить о консолидации положительной тенденции на рынке труда.

Однако уже в марте ситуация вновь изменилась — сальдо по стране стало отрицательным: уволенных оказалось на 281 человека больше, чем принятых. Весомый вклад в ухудшение статистики внесли сферы торговли, здравоохранения, энергетики и даже промышленности, где снова начались сокращения. Эти отрасли, несмотря на активность в предыдущем месяце, не смогли удержать позитивные темпы трудоустройства.

Апрель стал наиболее сложным в части итогов рынка труда месяцем начала 2025 года: количество уволенных превысило число принятых на работу на 17 762 человека. Практически все ключевые сектора экономики внесли негативный вклад в общую статистику. Особенно сильный отток персонала зафиксирован в промышленности, образовании, здравоохранении и энергетике. Существенное снижение занятости произошло и в торговле, на транспорте и даже в сельском хозяйстве — где только за один месяц рынок труда сократился более чем на 1,5 тысяч человек.

Данные за май 2025 года показывают: в целом по стране отрицательная разница между принятыми и уволенными сохранилась на очень высоком уровне (-8,7 тысячи). Наибольший отрицательный вклад снова внесли промышленность (-1537), образование (-3605), обрабатывающая промышленность (-1481), сельское хозяйство (-1238) и торговля (-1540). В сфере здравоохранения и социальных услуг, несмотря на небольшое улучшение по сравнению с апрелем, также фиксируется существенный отток кадров (-1065). Среди немногих секторов, где сохраняется положительное сальдо, — административные и профессиональные услуги, а также финансы и связь. Однако даже там темпы роста замедляются.

Выводы

Таким образом, динамика на белорусском рынке труда в преддверии лета 2025 года оставалась крайне противоречивой, а ситуация — по-прежнему напряженной. Несмотря на отдельные всплески позитивной динамики, в целом ситуация указывает на сохраняющиеся структурные проблемы занятости. Затрудненная реализация продукции, в том числе на ключевых внешних рынках — прежде всего в России — снижает мотивацию бизнеса к найму, вынуждая компании оптимизировать персонал в целях снижения издержек. Пока сохраняется неопределенность на внешнем контуре, а прирост внутренней платежеспособности остается под вопросом, ситуация на рынке труда вряд ли кардинально улучшится в среднесрочной перспективе.