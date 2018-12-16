«Весело-весело встретим Новый год» в библиотеке

Нарядная книжная выставка «Весело-весело встретим Новый год» встречает своих маленьких читателей в детском отделе Дзержинской центральной районной библиотеке.

Первыми посетителями выставки стали юные мастерицы клуба нескучных идей «Делай, как Я!», которые украсили новогоднюю красавицу-ёлку своими поделками и положили в ларец Снежной королеве свои любимые книги, которые советуют почитать другим детям.





Заглянули в почтовый ящик Деда Мороза, где их ждал сюрприз.





Ну, и, конечно, выбрали новогодние книги-сказки, для чтения в кругу семьи.



