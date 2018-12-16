В Брестской областной библиотеке имени М.Горького сегодня состоялась церемония передачи факсимильного издания "Букварь" учреждениям культуры и образования региона, передает корреспондент БЕЛТА.



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Заместитель директора по социокультурной и информационной работе Брестской областной библиотеки имени М.Горького Лариса Веремчук:



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В Брест доставлены 36 экземпляров трехтомника, который представляет непосредственно факсимильное издание "Букваря", его перевод на современный белорусский язык, а также научные исследования на русском, белорусском и английском языках. Книги вручены представителям областной библиотеки им. Горького, публичных городских и районных библиотек, университетов, музеев и религиозных организаций.



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Ученица 2 класса СШ№13 Ангелина Гречаник выступает во время церемонии



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Во время церемонии



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Во время церемонии



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Библиотекарь Брестской областной библиотеки имени М.Горького Елена Пинкевич рассказывает гостям о факсимильных изданиях старых книг фонда библиотеки

"Презентуем первую в мире книгу, которая называлась "Букварем", ее придумали наши предки. В Лондоне сохранился экземпляр издания. Мы сделали цифровую копию, а затем проект по факсимильному восстановлению древнего памятника. Практически от этой книги берет начало традиция школьного обучения в Беларуси и многих других странах", - отметил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. Он добавил, что издание будет интересно широкому кругу читателей.



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Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша

Факсимильное издание "Букваря" в декабре-январе поступит в библиотеки всех областных центров и районов. В дар книги также будут переданы в высшие учебные заведения, духовные и научные центры. После Бреста церемонию передачи планируется провести в Гродно, следующий на очереди - Витебск.



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Трехтомник факсимильного издания "Букварь"

Первый в мире "Букварь", который издали белорусы, увидел свет в 1618 году. Он вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга карманного формата состояла из 52 листов. В "Букваре" размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.



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Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша держит в руках факсимильное издание "Букварь"

Александр Суша подчеркнул, что Национальная библиотека Беларуси тесно сотрудничает с коллегами из Бреста. В частности, учреждения культуры обсуждают совместный проект, приуроченный к тысячелетию города над Бугом. Юбилей областной центр отметит в 2019 году.-0-



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Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша передает экземпляры факсимильного издания "Букварь" в фонды районных библиотек Брестской области

Фото Вадима Якубёнка