|
«Динамо-Брест» не будет обжаловать решение по Савицкому, но все равно отказывается платить «Неману»
18.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков заявил, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
— «ФК «Неман» даже не пытался переподписать Павла Савицкого. Ему не были озвучены ни сумма контракта, ни одной цифры. Контракт ему даже не попытались показать. Ни слова не объяснили, не рассказали ничего. В федерации не обратили внимания на этот момент, который всех и сбил с пути.
Позиция нашего клуба — Павел Савицкий перешел в клуб на правах свободного агента. ФК «Неман» не сделал ничего, чтобы сохранить его в своих рядах. Никаких компенсаций в этом случае быть не может.
При этом Радьков заявил, что клуб не будет обжаловать решение в судебных инстанциях.
Савицкий перешел в «Динамо» зимой. «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.
После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков заявил, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого. Фото:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)