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Александр Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один спортсмен способный

18.12.2018 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручений касательно спорта в Беларуси было множество. И огромные средства расходуются каждый год.

Александр Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один спортсмен способный

А что с новыми кадрами происходит? Молодой специалист остается там, где ему комфортно – где руководитель создает все условия для работы и жизни. Так не только в спорте, а везде.

Александр Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один спортсмен способный

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предупреждаю категорически: не дай бог – мы сейчас за этим в правительстве и Администрации принципиально наблюдаем – уедет за рубеж хоть один спортсмен способный – сразу же пойдет по вертикали проверка: почему уехал? Мы никого держать не должны, но мы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздзіцы», или потому, что им там, как вы говорите, «бабла отвалили». Так заплати – это в договоре должно быть прописано – заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других. Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано – мало не покажется.

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Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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