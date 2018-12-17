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Александр Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один спортсмен способный
Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручений касательно спорта в Беларуси было множество. И огромные средства расходуются каждый год.
А что с новыми кадрами происходит? Молодой специалист остается там, где ему комфортно – где руководитель создает все условия для работы и жизни. Так не только в спорте, а везде.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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