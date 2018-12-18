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Деревенские войны: ни конца, ни края. 208 рублей и полтора года судов

19.12.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Суд Клецкого района под председательством судьи В.Тимошко отказал в иске жителю деревни Домоткановичи Александру Карповичу.

Деревенские войны: ни конца, ни края. 208 рублей и полтора года судов
В иске Александр Карпович просил взыскать ущерб, нанесенный односельчанином Виктором Анисько самовольным ремонтом сетчатого забора на участке в деревне Домоткановичи. Ущерб оценен в 208 рублей 60 копеек – стоимость замены трех пролетов сетчатого забора.

- Данное решение необъяснимо и непонятно, потому что весь процесс ответчик Виктор Анисько подтверждал факт ремонта забора. Есть предыдущее решение суда, вынесенное судьей Тимошко, и определение Минского областного суда к решению, в которых подтвержден факт самовольного ремонта. Более того, Тимошко выезжал в Домоткановичи и самолично осматривал забор, а секретарь проводила фотосъемку (фотографии подшиты к делу). По Гражданскому кодексу, причинитель вреда освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред причинен не по его вине. В данном случае Анисько только подтверждал, что ремонтировал забор. Чем же судья мотивировал отказ в удовлетворении иска? – с интересом говорит правовой и нспектор РЭП Юрий Беляков.

Житель деревни Домоткановичи Клецкого района Минской области Александр Карпович обратился за помощью в профсоюз РЭП в апреле 2017 года. Его односельчанин Виктор Анисько держит 7 коров. Племянница А.Карповича, чей участок находится по соседству, разрешила Анисько пользоваться им; сельчанин стал пасти там своих коров. И во время одного из выпасов рогатое стадо повредило забор Александра Карповича.

На предложения пострадавшего – починить забор В.Анисько отмалчивался, а затем самостоятельно попытался залатать дыры в сетчатом заборе. 

Однако качество работы не удовлетворило Александра Карповича.

С тех пор пройдена масса государственных инстанций, несколько судов  - но воз и ныне там.



 
 
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Суд Клецкого района под председательством судьи В.Тимошко отказал в иске жителю деревни Домоткановичи Александру Карповичу.
 
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