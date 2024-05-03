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Как ИП сохранить УНП при «бесшовном» переходе в юрлицо? Отвечаем на основные вопросы бизнеса по новому закону о предпринимательской деятельности
03.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недавно «Про бизнес» с юристом, ведущим блога
«При „бесшовном“ переходе ИП ликвидируется в день регистрации юрлица»
— Итак, топ-10 нововведений:
Ответы на вопросы бизнеса
— Возможно ли перейти ИП в ЧУП, которое уже зарегистрировано? Учредитель и ИП — одно лицо.
— Именно «перейти» по процедуре «бесшовного» перехода, предусмотренной законом, нельзя. Можно перейти в новый ЧУП, а затем сделать слияние этих компаний или присоединить одну к другой. Правда, есть вопрос, сохранятся ли в этом случае предусмотренные законом льготы. В частности, по оплате ЖКУ при размещении ЧУП по домашнему адресу. Закон прямо говорит, что при присоединении теряется льгота по налогам. А про то, что будет с иными льготами, он умалчивает.
— Может ли сегодняшний ИП быть в завтрашнем ЧУП наемным работником, а учредитель и директор другими людьми?
— Да, ИП может пойти наемным работником в ЧУП, где учредителем и директором будет другое лицо. Но это будет не «бесшовный» переход.
— Кого брать учредителем и директором, если у ИП есть основное место работы?
— Основное место работы не мешает быть учредителем и директором. Поэтому сам ИП может быть и учредителем, и директором. Но в случае, если ИП захочет воспользоваться именно «бесшовным» переходом в юрлицо, то учредителем такого юрлица должен быть исключительно сам ИП. А вот директора там можно взять и наемного.
— В связи с юрадресом в жилом помещении для ЧУП, которые создаются в упрощенном порядке, коммунальные платежи не повышаются. А для ЧУП, которые были созданы ранее, остается повышенная оплата?
— Судя по всему, остается. Пока норм о ее снижении в нормативных актах не проходило и даже не было информации, что что-то такое планируется.
— Как ИП сохранить УНП при «бесшовном» переходе в юрлицо?
На сегодняшний день закон такой возможности не предусматривает. Но на прошлой неделе я
— Можно ли перейти сразу в ООО?
Если это будет ООО с одним участником, то можно. Закон предусматривает возможность перехода ИП в «коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом». Такой может быть и ООО, и даже ОАО.
— Обязан ли ИП передавать создаваемому им обществу все имущество, числящееся за ИП?
— Про именно обязанность передавать создаваемому ИП юрлицу все имущество, которое «числится за ИП», закон ничего не говорит. Но там зафиксировано, что к юрлицу переходят права и обязанности создавшего его ИП. При этом обязательства переходят даже если они не указаны в передаточном акте. А вот права и имущество будут переходить только те, которые будут отражены в передаточном акте. Поэтому я считаю, что в отношении имущества ИП сам будет решать, что передавать своему юрлицу, а что нет.
— Если физлицо как учредитель ЧУП передает ему имущество в хозведение (передача в пределах одного собственника), то потом это физлицо может изымать имущество, в т.ч. денежные средства у ЧУП без уплаты подоходного (в пределах стоимости ранее переданного). Будет ли это работать при бесшовном переходе в ООО или ЧУП?
— Закон этот момент не регулирует. Но если исходить из других документов, то общее правило со вступлением в силу нового закона вряд ли изменится. В ООО такого однозначно нет. А в ЧУП есть. И здесь не будет разницы: создан этот ЧУП в рамках «бесшовного» перехода или в рамках обычной процедуры регистрации.
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Как ИП сохранить УНП при «бесшовном» переходе в юрлицо? Отвечаем на основные вопросы бизнеса по новому закону о предпринимательской деятельности
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