Как ИП сохранить УНП при «бесшовном» переходе в юрлицо? Отвечаем на основные вопросы бизнеса по новому закону о предпринимательской деятельности

Источник материала: ProBusiness





Недавно «Про бизнес» с юристом, ведущим блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Ильей Латышевым подробно разобрал новые подходы к регулированию бизнеса, введенные законом от 22 апреля 2024 года № 365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». После опубликования документа мы решили напомнить основные моменты нового закона и ответить на некоторые вопросы бизнеса.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

«При „бесшовном“ переходе ИП ликвидируется в день регистрации юрлица»

— Итак, топ-10 нововведений:

До 1 июля 2024 года Совмин примет перечни видов деятельности, которые смогут осуществлять ИП и «самозанятые» (частично о пунктах перечня уже рассказали в Минэкономики ; ожидается, что к середине мая на общественное обсуждение выставят готовый документ, — прим. «Про бизнес»). С 1 октября 2024 ИП будет иметь возможность (но не обязанность) «бесшовно» перейти в юрлицо любой формы, где может быть один учредитель. При «бесшовном» переходе можно без налогов передать товар с ИП на юрлицо. Плюс все права и обязанности ИП, все разрешительные документы, регистрации в реестрах/регистрах и т.д. автоматически перейдут с ИП на созданное им юрлицо. При «бесшовном» переходе ИП ликвидируется в день регистрации юрлица. В жилом помещении можно будет разместить не только унитарное предприятие, но и юрлицо любой формы, созданное в рамках «бесшовного» перехода ИП в юрлицо. Не повышаются коммунальные платежи при размещении в жилом помещении юрлица, созданного в рамках «бесшовного» перехода. Срок для «бесшовного» перехода ИП в юрлицо не ограничен по времени. По крайней мере пока. Ликвидация ИП в связи с «бесшовным» переходом в юрлицо не отменяет возможности его проверки, привлечения к ответственности и взыскания долгов. Работа физлица по нескольким договорам подряда не является предпринимательской деятельностью. Ремесленники и владельцы агроусадеб будут обязаны уплачивать взносы в ФСЗН.

Ответы на вопросы бизнеса

— Возможно ли перейти ИП в ЧУП, которое уже зарегистрировано? Учредитель и ИП — одно лицо.

— Именно «перейти» по процедуре «бесшовного» перехода, предусмотренной законом, нельзя. Можно перейти в новый ЧУП, а затем сделать слияние этих компаний или присоединить одну к другой. Правда, есть вопрос, сохранятся ли в этом случае предусмотренные законом льготы. В частности, по оплате ЖКУ при размещении ЧУП по домашнему адресу. Закон прямо говорит, что при присоединении теряется льгота по налогам. А про то, что будет с иными льготами, он умалчивает.





— Может ли сегодняшний ИП быть в завтрашнем ЧУП наемным работником, а учредитель и директор другими людьми?

— Да, ИП может пойти наемным работником в ЧУП, где учредителем и директором будет другое лицо. Но это будет не «бесшовный» переход.

— Кого брать учредителем и директором, если у ИП есть основное место работы?

— Основное место работы не мешает быть учредителем и директором. Поэтому сам ИП может быть и учредителем, и директором. Но в случае, если ИП захочет воспользоваться именно «бесшовным» переходом в юрлицо, то учредителем такого юрлица должен быть исключительно сам ИП. А вот директора там можно взять и наемного.

— В связи с юрадресом в жилом помещении для ЧУП, которые создаются в упрощенном порядке, коммунальные платежи не повышаются. А для ЧУП, которые были созданы ранее, остается повышенная оплата?

— Судя по всему, остается. Пока норм о ее снижении в нормативных актах не проходило и даже не было информации, что что-то такое планируется.

— Как ИП сохранить УНП при «бесшовном» переходе в юрлицо?

На сегодняшний день закон такой возможности не предусматривает. Но на прошлой неделе я публиковал в своем телеграм-канале ответ Минэкономики на запрос коллег. Как оказалось, госорганы прорабатывают варианты для этого. Найдут вариант — можно будет сохранить. Не найдут — УНП будет новый, как это было в 2007 при переходе ИП в УП.

— Можно ли перейти сразу в ООО?

Если это будет ООО с одним участником, то можно. Закон предусматривает возможность перехода ИП в «коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом». Такой может быть и ООО, и даже ОАО.





— Обязан ли ИП передавать создаваемому им обществу все имущество, числящееся за ИП?

— Про именно обязанность передавать создаваемому ИП юрлицу все имущество, которое «числится за ИП», закон ничего не говорит. Но там зафиксировано, что к юрлицу переходят права и обязанности создавшего его ИП. При этом обязательства переходят даже если они не указаны в передаточном акте. А вот права и имущество будут переходить только те, которые будут отражены в передаточном акте. Поэтому я считаю, что в отношении имущества ИП сам будет решать, что передавать своему юрлицу, а что нет.

— Если физлицо как учредитель ЧУП передает ему имущество в хозведение (передача в пределах одного собственника), то потом это физлицо может изымать имущество, в т.ч. денежные средства у ЧУП без уплаты подоходного (в пределах стоимости ранее переданного). Будет ли это работать при бесшовном переходе в ООО или ЧУП?

— Закон этот момент не регулирует. Но если исходить из других документов, то общее правило со вступлением в силу нового закона вряд ли изменится. В ООО такого однозначно нет. А в ЧУП есть. И здесь не будет разницы: создан этот ЧУП в рамках «бесшовного» перехода или в рамках обычной процедуры регистрации.