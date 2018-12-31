Последние из могикан

Деревни иногда вымирают – печально, но факт. Однако почти всегда в каждой такой деревне остается «последний из могикан» – человек или семья, как правило, почтенного возраста, которые упрямо и в гордом одиночестве продолжают жить в некогда цветущем поселении, до последнего оставаясь верными своей малой родине.





Возможно, для многих это будет открытием, но и на Будакошелевщине есть пример такой преданности и истинного патриотизма. Например, супруги Александр Прохорович и Любовь Яковлевна Ничипоренко, на сегодняшний день – единственные жители поселка Зимник Коммунаровского сельсовета.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что далеко не все знают, где расположен этот населенный пункт. И хотя его очертания видны с трассы М8, добраться туда оказалось совсем нелегко, минуя два населенных пункта: Особино и Северный. Благо, дорогу здесь чистят регулярно, ведь автолавки, кареты скорой помощи и передвижные отделения почтовой связи должны беспрепятственно добираться даже в самые отдаленные деревни и поселки.

Нас приветливо встречает Любовь Яковлевна. Видно, что гостям здесь рады, а все потому, что посторонние сюда наведываются редко. Поэтому единственные жители Зимника искренне рады общению с нами и в один миг развеивают миф, что люди, живущие в глубинке, одиноки и несчастны.

– Когда-то жизнь здесь кипела, – вспоминают супруги Ничипоренко. – Мы это знаем не понаслышке, ведь родились в Зимнике и живем здесь всю сознательную жизнь. Раньше в поселке были клуб, танцплощадка, пекарня, баня, ФАП и, самое главное, фторзавод, куда приезжали работать со всей области. Поэтому неудивительно, что в Зимнике во времена нашей молодости было многолюдно.

Однако, несмотря на то, что среди приезжих было немало молодых девушек, Александр Прохорович, кстати, первый заводила на поселке, без гармони которого не обходилось ни одно гулянье, в спутницы жизни выбрал местную красавицу Любу, с которой жили по-соседству. И вот уже полвека Александр Прохорович и Любовь Яковлевна идут рука об руку. Оба достойно трудились на птицефабрике и местном сельхозпредприятии, которого сейчас уже, к сожалению, нет. Раньше, признаются, держали огромное хозяйство и огород, сейчас в этом особой надобности не видят, но продолжают обрабатывать небольшой участок, держат коня – это, по их словам, помогает быть в тонусе и не чувствовать себя одинокими.

– Отдыхать нам некогда, особенно летом: то на огороде управиться надо, то сено заготовить коню. Стараемся со всем справляться сами, еще и помогаем жителям соседнего поселка Северный. Сколько себя помню, меня всегда спрашивали: «Яковлевна, как ты со всем справляешься?» А мой секрет прост: жить по совести и помогать людям, – говорит женщина.

За эти годы чета Ничипоренко обзавелась большой семьей: 6 детей, 15 внуков и уже 4 правнука. Некоторые дети «осели» на Будакошелевщине, некоторые уехали в областной центр. Кстати, в свое время семье птицефабрика выделила благоустроенный дом в Коммунаре. Однако наши герои, преданные своей малой родине, признаются, что прожили там буквально сутки и вернулись в родной и дорогой сердцу Зимник, оставив дом одному из сыновей.

– Не можем мы в крупном населенном пункте, если по каким-то делам нужно поехать в райцентр, стараемся поскорее с ними справиться и вернуться домой. Не нравятся нам шум и постоянная суета в городе. А здесь мы действительно счастливы, особенно когда по праздникам в доме собирается наша дружная семья, – отмечают супруги Ничипоренко.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.