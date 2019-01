«В прошлом году переела ризотто с грибами». Саснович объяснила, как ей удался реванш у Свитолиной

Белоруска Александра Саснович, в матче за выход в четвертьфинал турнира в Брисбене одолевшая 4-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину, объяснила, как ей удался реванш за поражение в прошлогоднем финале, сообщает wtatennis.com .

— Австралия — моя любимая страна, а австралийцы — любимая публика. В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами. В этот раз я этого не делала, — призналась Александра Саснович.

Белоруска впервые обыграла соперницу из топ-5, в четвертьфинале ее ждет поединок против Донны Векич из Хорватии.

— Мой папа приедет в Австралию 4 января, и я постараюсь задержаться на турнире. Хочу, чтобы он успел посмотреть на мои матчи. Мы тут все хорошие игроки. Будет интересный матч. Донна Векич тоже славянка, а мы такие, с характером. Так что это будет отличный матч, я уверена, — пообещала Александра Саснович.

