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«В прошлом году переела ризотто с грибами». Саснович объяснила, как ей удался реванш у Свитолиной
Белоруска Александра Саснович, в матче за выход в четвертьфинал турнира в Брисбене
— Австралия — моя любимая страна, а австралийцы — любимая публика. В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами. В этот раз я этого не делала, — призналась Александра Саснович.
Белоруска впервые обыграла соперницу из топ-5, в четвертьфинале ее ждет поединок против Донны Векич из Хорватии.
— Мой папа приедет в Австралию 4 января, и я постараюсь задержаться на турнире. Хочу, чтобы он успел посмотреть на мои матчи. Мы тут все хорошие игроки. Будет интересный матч. Донна Векич тоже славянка, а мы такие, с характером. Так что это будет отличный матч, я уверена, — пообещала Александра Саснович.
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Белоруска Александра Саснович объяснила, как ей удался реванш за поражение в прошлогоднем финале от Элины Свитолиной.
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