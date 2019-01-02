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В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»

03.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В районном центре детей и молодежи состоялся районный этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз».

В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»
Квиз – это вид интеллектуального отдыха, командное соревнование, которое не требует предварительной подготовки.
«Пионерский квиз» представляет собой викторину в современном облике: использование медиа-контента, живое общение, современные вопросы, фотофиксацию процесса игры. Участники демонстрируют свой интеллект и смекалку. В каждом блоке вопросов упор делается не только на знания, но и на логику. Наиболее внимательные часто находят ответ в самом вопросе.

В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»

В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»

Подробнее читайте в «ДП».

 
 
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> В районном центре детей и молодежи состоялся районный этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз». Квиз – это вид...
 
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