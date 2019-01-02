|
В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»
03.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
В районном центре детей и молодежи состоялся районный этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз».
Подробнее читайте в «ДП».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В районном центре детей и молодежи состоялся районный этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз». Квиз – это вид...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)