В Верхнедвинске прошёл «Интеллектуальный ринг»

В районном центре детей и молодежи состоялся районный этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз».



Квиз – это вид интеллектуального отдыха, командное соревнование, которое не требует предварительной подготовки.

«Пионерский квиз» представляет собой викторину в современном облике: использование медиа-контента, живое общение, современные вопросы, фотофиксацию процесса игры. Участники демонстрируют свой интеллект и смекалку. В каждом блоке вопросов упор делается не только на знания, но и на логику. Наиболее внимательные часто находят ответ в самом вопросе.

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