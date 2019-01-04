Нефть пошла? В Беларуси добыли наибольший объем нефти за семь лет

Как заявили в «Белоруснефти», объем добычи за год составил 1 млн 670 тыс. т нефти.





Из новых скважин было добыто 94,4 тыс. т , что стало лучшим показателем за последние 23 года.





Введено в добычу 40 новых скважин — максимум последних 30 лет. Легкой нефти в 2018 году было сдано 311 тыс. т , что стало рекордом с 2008 года.