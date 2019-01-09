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Открылась выставка Инны Болундь «Солнце, кофе, ветре, детство»

10.01.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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10 января в «Арт-пространстве» Брестской городской библиотеки им. А. С. Пушкина открылась выставка Инны Болундь «Солнце, кофе, ветре, детство».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62422.php

Открылась выставка Инны Болундь «Солнце, кофе, ветре, детство»

Художнику без специального образования сложно организовать выставку в выставочных залах Беларуси. Инну учил дедушка. Годы спустя, она удивленно вспоминает, как «длинными зимними вечерами» дедушка учил ее рисовать. При этом у него была только одна левая рука и всего 4 класса образования. Откуда он знал обо всех этих техниках, красках, кисточках, девочка не задумывалась. Она просто рисовала самыми дешевыми гуашевыми красками и обычной кисточкой, пока та «не стачивалась» до основания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62422.php

Открылась выставка Инны Болундь «Солнце, кофе, ветре, детство»

Родители не считали рисование профессией, но, работая после окончания филологического факультета Полоцкого университета в школе или типографии, Инна всегда рисовала. И в какой-то момент решила, что это любимое занятие достойно стать главным в ее жизни.

В 2008 году талантливую художницу заметила американская писательница Донна Финч, которая пригласила Инну Болундь в качестве иллюстратора нескольких книг. В экспозиции – несколько картин с яркими и сочными африканскими сюжетами. Кроме того – новогодние и крещенские образы, теплые семейно-бытовые сценки.

 
 
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10 января в «Арт-пространстве» Брестской городской библиотеки им. А. С. Пушкина открылась выставка Инны Болундь «Солнце, кофе, ветре, детство». Художнику без...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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