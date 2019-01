Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 10-е поражение в 12 матчах со старта Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 10-е поражение в 12 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

13 января на площадке Falcon Club «драконы» проиграли эстонскому «Калеву» из Таллина.

«Цмокі-Мінск» — «Калев» — 82:95 (19:29, 17:26, 21:22, 25:18).

Самыми результативными у хозяев стали Брион Раш (21 очко + 4 перехвата), Девон Саддлер (20 очков + 5 подборов + 9 передач), Зисис Сарикопулос (16 очков + 11 подборов + 3 блок-шота), Виталий Лютыч (12 очков).

У «Калева» лучшими оказались Арнетт Моултри (22 очка + 12 подборов), Чавон Льюис (17 очков + 7 передач + 5 перехватов), Янари Йоесаар (14 очков + 6 подборов), Бранко Миркович (12 очков + 8 передач), Реджи Линч (10 очков + 8 подборов).

Рывок 12:0 в конце первого периода позволил «Калеву» завершить стартовую четверть с двузначной разницей в счете (29:19).

Чавон Льюис бьёт сверху, а @BC_Kalev совершает рывок 12−0 в 1-й четверти против @TsmokiMinsk