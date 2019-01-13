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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 10-е поражение в 12 матчах со старта Единой лиги ВТБ

13.01.2019 21:50 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 10-е поражение в 12 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.


Фото: vtb-league.com

13 января на площадке Falcon Club «драконы» проиграли эстонскому «Калеву» из Таллина.

«Цмокі-Мінск» — «Калев» — 82:95 (19:29, 17:26, 21:22, 25:18).

Самыми результативными у хозяев стали Брион Раш (21 очко + 4 перехвата), Девон Саддлер (20 очков + 5 подборов + 9 передач), Зисис Сарикопулос (16 очков + 11 подборов + 3 блок-шота), Виталий Лютыч (12 очков).

У «Калева» лучшими оказались Арнетт Моултри (22 очка + 12 подборов), Чавон Льюис (17 очков + 7 передач + 5 перехватов), Янари Йоесаар (14 очков + 6 подборов), Бранко Миркович (12 очков + 8 передач), Реджи Линч (10 очков + 8 подборов).

Рывок 12:0 в конце первого периода позволил «Калеву» завершить стартовую четверть с двузначной разницей в счете (29:19).

К большому перерыву преимущество «Калева» достигло отметки уже в 19 баллов (55:36).

Хозяева попытались вернуть интригу, и в заключительной десятиминутке Девону Саддлеру тремя кряду дальними бросками удалось организовать погоню. Отставание минчан сократилось до 10 очков (71:81), но ближе к сопернику «драконам» подобраться уже не удавалось.

Более половины всех очков (50 из 95) игроки «Калева» набрали после подборов на чужом щите (25 очков) и потерь соперника (25 очков), отмечает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Поздравляю гостей, они заслуженно победили. К сожалению, уже в первой половине мы имели «-19». Во второй половине где-то получилась равная игра. Но два компонента я хотел бы отметить: в первую очередь, мы очень слабо сыграли на своем щите. И очень неровно сыграли в атаке, я имею ввиду потери мяча — 10 в первой половине и 9 во второй. Мы имели возможность за счет разных систем защиты вернуться, но, к сожалению, слишком большая разница позволила противнику контролировать игру до конца, — приводит слова наставника официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Дональдас Кайрис (главный тренер «Калева»):

— После нашей игры в домашнем чемпионате, где мы проиграли ВЭФу, мы сделали акцент на подборы. Знали, что здесь, в Минске, нам надо будет выиграть подбор, чтобы иметь шанс на победу и, думаю, мы с этой задачей справились. В нападении мы сделали 20 подборов, что и дало нам шанс создать хороший отрыв и увезти из Минска победу.

После 10-го поражения в 12 матчах белорусская команда опустилась на последнее место в турнирной таблице.


Фото: vtb-league.com
 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 10-е поражение в 12 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
 
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