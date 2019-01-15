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В соцсетях новый челлендж: тренеры показывают, как выглядели десять лет назад

16.01.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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В соцсетях новый челлендж: пользователи показывают, как выглядят сейчас и какими были десять лет назад. Отозвались и тренеры, пишет Shape и демонстрирует пять впечатляющих фитнес-трансформаций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katie Dunlop (@lovesweatfitness) on Jan 14, 2019 at 8:38pm PST

Тренер Кэти Данлоп отметила, что главное, что изменилось в ней за десять лет — это то, насколько увереннее в себе она стала: «Даже сложно отыскать старое фото, потому что когда стесняешься собственного тела, прячешься за друзьями на снимках».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NATALIE JILL (@nataliejillfit) on Jan 15, 2019 at 7:01am PST

Тренер Натали Джил десять лет назад была матерью-одиночкой, недовольной своей фигурой. Фитнес помог ей измениться и заодно попасть на обложки нескольких журналов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В соцсетях новый челлендж: пользователи показывают, как выглядят сейчас и десять лет назад.
 
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