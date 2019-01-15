В соцсетях новый челлендж: тренеры показывают, как выглядели десять лет назад

В соцсетях новый челлендж: пользователи показывают, как выглядят сейчас и какими были десять лет назад. Отозвались и тренеры, пишет Shape и демонстрирует пять впечатляющих фитнес-трансформаций.

Тренер Кэти Данлоп отметила, что главное, что изменилось в ней за десять лет — это то, насколько увереннее в себе она стала: «Даже сложно отыскать старое фото, потому что когда стесняешься собственного тела, прячешься за друзьями на снимках».

Тренер Натали Джил десять лет назад была матерью-одиночкой, недовольной своей фигурой. Фитнес помог ей измениться и заодно попасть на обложки нескольких журналов.