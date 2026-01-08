|
Поставил 12 рублей - забрал сотню тысяч: невероятная удача монтажника из Жлобина
08.01.2026 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новый год для обычного жителя Жлобина начался с приятного сюрприза. В первые январские дни мужчина, занимающийся монтажом строительных конструкций, стал обладателем впечатляющего выигрыша в онлайн-казино Betera.
Жлобинчанин сделал ставку в 12 BYN, а забрал внушительные 113 863 белорусских рубля — такой крупный выигрыш мужчина получил впервые.
Удачу принесла игра 40 Super Hot Bell Link от провайдера EGT Digital. В цифровой версии классического фруктового слота пользователь сорвал самый высокий уровень джекпота.
— Сразу почувствовал адреналин. А что еще можно ощутить? Сначала даже не поверил. Получилось все случайно: выпало три “гранда” и выстрелило хорошо, — поделился впечатлениями игрок.
Потратить крупный выигрыш мужчина планирует на ремонт. Хотя и признается, что точно еще не определился.
Игра 40 Super Hot Bell Link от EGT Digital — это видеослот с фруктовой механикой и прогрессивным бонусным режимом. Ключевая особенность игры — система Bell Link, которая позволяет активировать дополнительные выигрыши и множители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год для обычного жителя Жлобина начался с приятного сюрприза. В первые январские дни мужчина, занимающийся монтажом строительных конструкций, стал...
|
Архив (Разное)