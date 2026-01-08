ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поставил 12 рублей - забрал сотню тысяч: невероятная удача монтажника из Жлобина

08.01.2026 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Новый год для обычного жителя Жлобина начался с приятного сюрприза. В первые январские дни мужчина, занимающийся монтажом строительных конструкций, стал обладателем впечатляющего выигрыша в онлайн-казино Betera.

Жлобинчанин сделал ставку в 12 BYN, а забрал внушительные 113 863 белорусских рубля — такой крупный выигрыш мужчина получил впервые.

Удачу принесла игра 40 Super Hot Bell Link от провайдера EGT Digital. В цифровой версии классического фруктового слота пользователь сорвал самый высокий уровень джекпота.

— Сразу почувствовал адреналин. А что еще можно ощутить? Сначала даже не поверил. Получилось все случайно: выпало три “гранда” и выстрелило хорошо, — поделился впечатлениями игрок. 

Потратить крупный выигрыш мужчина планирует на ремонт. Хотя и признается, что точно еще не определился.

Игра 40 Super Hot Bell Link от EGT Digital — это видеослот с фруктовой механикой и прогрессивным бонусным режимом. Ключевая особенность игры — система Bell Link, которая позволяет активировать дополнительные выигрыши и множители.

Сегодня Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания Беларуси с более чем 30-летним опытом. На платформе бренда доступны более 7 000 игр от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт.

Всем новым пользователям компания предлагает привлекательный приветственный бонус — 100 BYN фрибет на спорт и 500 фриспинов на игры.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год для обычного жителя Жлобина начался с приятного сюрприза. В первые январские дни мужчина, занимающийся монтажом строительных конструкций, стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как за год изменилось отношение бизнеса к ИИ — и чего стоит ожидать в новом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика