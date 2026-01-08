«Рейтинг Байнета» объявил новые рейтинги для разработчиков и digital-агентств

Источник материала: ProBusiness

Объявлены новые рейтинги для разработчиков и digital-агентств

«Рейтинг Байнета» в будущем году составит несколько новых рейтингов, которые ранее не проводились в рамках этого проекта. Наряду с Рейтингами web-студий, SEO-компаний и SMM-агентств впервые объявлен прием заявок на участие в Рейтингах web-интеграторов, разработчиков мобильных приложений и performance-агентств.

Генеральным партнером проекта в 2026 году уже второй раз выступила компания HostFly.by — облачный хостинг-провайдер и регистратор доменных имен.

К участию в Рейтинге web-интеграторов приглашаются компании, которые помимо разработки сайтов и приложений занимаются внедрением и настройкой интернет-решений на основе уже существующих сайтов, а также их интеграцию с внешними системами, такими как CRM, платежные шлюзы и аналитические платформы.

При составлении Рейтинга web-интеграторов будут учитываться основные бизнес-показатели компаний-участниц

1. Масштаб компании (количество сотрудников).

2. Количество и бюджеты реализованных за год проектов.

3. Срок непрерывной работы с клиентом.

4. Отзывы клиентов.

5. Количество кейсов, опубликованных на тематических ресурсах.

Каждый критерий учитывается с определенным весом. Максимальный вес в 35% имеет показатель по количеству и объему реализованных проектов.

Рейтинг разработчиков мобильных приложений будет проведет по методологии рейтинга web-студий, но учитываться будут только проекты по разработке приложений:

1. Масштаб и опыт работы компании.

2. Количество проектов.

3. Бюджеты.

4. Качество проектов.

5. Награды на фестивалях и конкурсах.

Также будет проведен Конкурс лучших мобильных приложений, разработанных белорусскими студиями.

К участию в Рейтинге performance-агентств приглашаются performance-подразделений крупных агентств, работающих с измеримыми digital-результатами.

Новый рейтинг создан как профессиональный ориентир для рынка и призван зафиксировать реальный вклад агентств в рост бизнеса клиентов через data-driven и performance-подходы.

Цель Рейтинга — сформировать объективную и прозрачную систему оценки агентств, специализирующихся на комплексном performance-продвижении: от контекстной и таргетированной рекламы до programmatic, мобильных и видеокампаний, маркетплейсов, ретаргетинга и других платных digital-каналов, ориентированных на достижение конкретных бизнес-метрик.

Рейтинг объединяет количественные показатели масштаба и опыта с качественной экспертной оценкой реализованных кампаний, что позволяет получить целостную картину эффективности агентств.

В основу методологии легли четыре группы показателей:

1. Опыт и масштаб агентства

2. Реализованные за год проекты с учетом бюджетных категорий

3. Уровень профессиональной экспертизы, подтвержденный сертификатами агентства и сотрудников

4. Экспертная оценка качества performance-кампаний зарубежными экспертами

Итоги рейтингов дают возможность потенциальным заказчикам принимать более взвешенные решения о сотрудничестве с тем или иным разработчиком или агентством. По данным участников, примерно 50% заявок от клиентов приходит с сайта «Рейтинга Байнета» (ratingbynet.by).

Прием заявок на участие в Рейтингах и Конкурсе 2025 года осуществляется до 26 января 2026 года (включительно). Участие в Рейтингах платное. При оплате до 31 декабря 2025 года для участников действует скидка 20%.

Участникам рейтинга необходимо заполнить заявку на странице соответствующего рейтинга и, согласно методологии, предоставить данные о результатах своей работы за период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Итоги рейтингов будут объявлены в апреле 2025 года на торжественной церемонии. Все участники получают призы и дипломы.

Справочно

О проекте «Рейтинг Байнета» — независимый и неаффилированный ни с одним из участников рынка проект. Организатор проводит Рейтинги с 2009 года. За годы существования проекта были проведены Рейтинги web-студий, Конкурсы сайтов, Рейтинги SEO-компаний, Рейтинги SMM и digital-агентств, Рейтинги креативности, Рейтинги удовлетворённости клиентов, Рейтинг PR-агентств Результаты всех рейтингов представлены на сайте проекта «Рейтинг Байнета».

Основные цели проекта — способствовать улучшению экосистемы, бизнес-отношений между заказчиками и исполнителями в интернет-бизнесе, отслеживать динамику развития отдельных сегментов рынка интернет-продвижения и тренды. Рейтинги помогают получать заказчикам объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях по ряду ключевых параметров в различных сегментах интернет-услуг.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: