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«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого

16.01.2019 14:16 — Разное | СТВ  
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Певец Влад Соколовский откровенно высказался о той ситуации, которая сложилась между ним и его бывшей супругой – Ритой Дакотой.

«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого
Фото: instagram.com/vs20

Соколовский опубликовал несколько видео в Instagram и рассказал, что его натолкнуло на такие мысли.

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Сейчас певец, как и его бывшая супруга, находятся на Бали. И в одном из супермаркетов Влад случайно встретил близких подруг Риты Дакоты – репера Айзу и певицу Клаву Коку. Айза спросила, как Соколовский мог так поступить со своей супругой. «Что же ты наделал», – задали ему вопрос.

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Влад Соколовский:
И я словил себя на мысли, что на тот момент мне просто не было чего ответить – я как оцепенел и сказал в ответ какую-то банальную фразу из серии «что сделано, то сделано», я этого изменить не могу и я не очень готов с ней это обсуждать. А потом я задумался, что по большому счету мы, к сожалению, не имеем способности, волшебной силы – менять свое прошлое, перемещаться во времени с тем опытом, который есть у нас сегодня и что-то там менять, увы.

«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого
Фото: instagram.com/vs20

Наверное, мы можем вилять только на настоящее и будущее, опираясь на свой опыт: плохой, хороший или чужой, что лучше всего. Мне, безусловно, жаль, что все вышло так, и мне печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, настолько я неправильно жил.

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Певец призвал подписчиков решать проблемы, которые их гнетут, здесь и сейчас, а не откладывать на потом.

Напомним, что о разводе исполнителей стало известно в августе.

«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого
Фото: instagram.com/vs20

Причиной расставания пары были названы измены Влада Соколовского. Артисты воспитывают дочь Мию, которой в конце минувшего года исполнился год.

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Певец Влад Соколовский откровенно высказался о той ситуации, которая сложилась между ним и его бывшей супругой – Ритой Дакотой. Фото: instagram.com/vs20 Соколовский...
 
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