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«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого
Певец Влад Соколовский откровенно высказался о той ситуации, которая сложилась между ним и его бывшей супругой – Ритой Дакотой.
Соколовский
Сейчас певец, как и его бывшая супруга, находятся на Бали. И в одном из супермаркетов Влад случайно встретил близких подруг Риты Дакоты – репера Айзу и певицу Клаву Коку. Айза спросила, как Соколовский мог так поступить со своей супругой. «Что же ты наделал», – задали ему вопрос.
Влад Соколовский:
Наверное, мы можем вилять только на настоящее и будущее, опираясь на свой опыт: плохой, хороший или чужой, что лучше всего. Мне, безусловно, жаль, что все вышло так, и мне печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, настолько я неправильно жил.
Певец призвал подписчиков решать проблемы, которые их гнетут, здесь и сейчас, а не откладывать на потом.
Напомним, что о разводе исполнителей стало известно в августе.
Причиной расставания пары были названы измены Влада Соколовского. Артисты воспитывают дочь Мию, которой в конце минувшего года исполнился год.
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Певец Влад Соколовский откровенно высказался о той ситуации, которая сложилась между ним и его бывшей супругой – Ритой Дакотой. Фото: instagram.com/vs20 Соколовский...
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