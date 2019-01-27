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Социальный проект «Дети в безопасности» стартовал в Беларуси

28.01.2019 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Социальный проект «Дети в безопасности» стартовал в Беларуси
Фото из открытых источников

В тот же день был проведен и первый обучающий тренинг для медицинских работников Минской области. Можно уверенно сказать,  проект стартовал! 

Идею предложила  Наталья Навроцкая, врач, мама 3-их детей, руководитель «Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт» и компании «МамЭксперт». Начинание не прошло не замечено. Проект стал победителем III конкурса инициатив «Будь здоров!» в рамках программы «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемой Европейским Союзом и реализуемой ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Цель инициативы – путем проведения информационно-обучающих мероприятий научить родителей малышей  0-6 лет, как дома создавать защищенную среду для ребенка.

В сегодняшнем обществе данный запрос явно назрел.

«Да, проблема детского травматизма и детской смертности по недосмотру родителей существует,  – отмечает Михаил Леонтьевич Вишневецкий, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома.  - Поэтому, когда появилась такая инициатива, как «Дети в безопасности», конечно, Главное управление с удовольствием подхватило и поддержало».

Данные статистики детского травматизма по Минской области (исключая Минск) в 2018 году:

- Показатель травматизма на 100 тыс. детского населения - 6 440.  Общая же численность детей (0-18 лет) в регионе на 01.01.2019 составляет 286 262 человека.

 - В структуре первичной заболеваемости травмы и несчастные случаи занимают 2-ую позицию - зарегистрировано 18 226 случаев травм.

- В структуре смерти в возрасте от 0 до 18 лет травмы и несчастные случаи находятся на 2-ом месте.

- В возрасте 0-6 лет по причине травм и несчастных случаев погибло 6 детей:

- от асфиксии –4 ребенка (2017 год – 4 ребенка);

- на пожаре – 1 ребенок (2017 год – 0 случаев);

- убийство –1 случай (2017 год – 0 случаев).

Стоит заметить, на данном этапе проект реализуется в Минской области. И Клинический родильный дом принимает в нем, самое что ни на есть, активное участие, «так как мы считаем, передавать эти полезные знания необходимо и правильно. А вообще, лучше всего начинать делиться информацией, как защитить кроху дома, уже в женских консультациях на занятиях для беременных, чтобы женщина, придя домой, посмотрела на помещение не своими глазами, а глазами будущего малыша, на сколько ему здесь будет безопасно. И тогда она сможет заранее подготовить пространство», - сообщает Наталья Викторовна Басалай, заместитель главного врача. И добавляет, - На базе нашего роддома мы проводим мастер-классы по безопасности для будущих матерей. А после родов доктор персонально каждой роженице рассказывает правила создания безопасной среды для новорожденного».

До июля 2019 года основные активности проекта будут воплощены в жизнь.

#детивбезопасностибеларусь #kidsafe                              https://www.mamexpert.by/kidsafe/

 
Теги: Минск
 
 
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