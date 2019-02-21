|
Праздничный концерт «Мужество - свойство души»
22.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
22 февраля ко Дню защитников Отечества лучшие детские творческие коллективы Волковыщины, артисты театрального жанра, а также ведущие солисты городского Дома культуры подарят свои музыкальные поздравления.
Место проведения: ГДК. Начало в 15 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля ко Дню защитников Отечества лучшие детские творческие коллективы Волковыщины, артисты театрального жанра, а также ведущие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)