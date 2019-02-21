Не лишние советы

Не может не беспокоить тот факт, что в 2018 году на территории района произошло увеличение количества совершенных краж из дачных домов с 3 до 10 фактов, а за полтора месяца 2019 года уже зарегистрировано четыре факта краж из дачных домов.

На территории Ивацевичского района зарегистрировано шесть садоводческих товариществ, в которых расположено около 300 дачных домовладений. К дачным домовладениям необходимо относить и нежилые дома, оставшиеся после смерти родственников, расположенные в сельской местности.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, зачастую злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы.

В большинстве случаев кражи из дачных домов совершаются в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основной сложностью в установлении подозреваемых, совершивших данные преступления является то, что между фактом совершения преступления и моментом его обнаружения проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам преступление становится уже затруднительно. В таких случаях сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для сбыта краденого.

Между тем, некоторые меры предосторожности помогут владельцам дач сохранить своё имущество, для чего целесообразно воспользоваться следующими советами:

• Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом.

• Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными зам-

ками, на окна поставьте решетки, если есть ставни – закройте их.

• Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко.

• Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом.

• В случае потери ключей срочно замените замки.

• Если есть возможность, оборудуйте дом средствами фото- и видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию по телефону 102, который можно набрать прямо с мобильного. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.

С. В. Котик, первый заместитель начальника Ивацевичского РОВД – начальник криминальной милиции.