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Не лишние советы

22.02.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Не лишние советы

Не может не беспокоить тот факт, что в 2018 году на территории района произошло увеличение количества совершенных краж из дачных домов с 3 до 10 фактов, а за полтора месяца 2019 года уже зарегистрировано четыре факта краж из дачных домов. 

 

На территории Ивацевичского района зарегистрировано шесть садоводческих товариществ, в которых расположено около 300 дачных домовладений. К дачным домовладениям необходимо относить и нежилые дома, оставшиеся после смерти родственников, расположенные в сельской местности.
 
Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, зачастую злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы. 
 
В большинстве случаев кражи из дачных домов совершаются в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основной сложностью в установлении подозреваемых, совершивших данные преступления является то, что между фактом совершения преступления и моментом его обнаружения проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам преступление становится уже затруднительно. В таких случаях сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для сбыта краденого. 
 
Между тем, некоторые меры предосторожности помогут владельцам дач сохранить своё имущество, для чего целесообразно воспользоваться следующими советами:
• Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом.
• Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными зам-
ками, на окна поставьте решетки, если есть ставни – закройте их.
• Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко.
• Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом.
• В случае потери ключей срочно замените замки.
• Если есть возможность, оборудуйте дом средствами фото- и видеофиксации.
 
Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию по телефону 102, который можно набрать прямо с мобильного. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.
 
С. В. Котик, первый заместитель начальника Ивацевичского РОВД – начальник криминальной милиции.
 
 
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