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Рэпер Федук признался, что встречается с дочерью одного из самых влиятельных рестораторов Москвы
Недавно рэпер Федук принял участие в YouTube-проекте комика Александра Гудкова
В одном из раундов программы Федору Инсарову выпало задание написать комментарий премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Музыкант не смог позволить себе такую вольность и выбрал наказание. Наказание — показать десять последних фото в своем телефоне. музыкант долго пытался вспомнить, какие снимки делал в последнее время, но, так и не вспомнив, начал листать галерею.
Среди фотографий самого музыканта в телефоне оказалось несколько фото с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. На первом фото девушка была со своей собакой, на втором она стояла вместе с Федором и родителями парня.
— Это Саша. Моя Саша, — уточнил он.
Ранее артист никогда не распространялся о своей личной жизни и не комментировал информацию об отношениях с Александрой Новиковой.
Feduk приедет в Минск с концертом 4 апреля. КУПИТЬ БИЛЕТ
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Недавно рэпер Федук принял участие в YouTube-проекте комика Александра Гудкова Comment Out, где был вынужден рассказать, что встречается с дочерью известного московского...
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