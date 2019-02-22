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Рэпер Федук признался, что встречается с дочерью одного из самых влиятельных рестораторов Москвы

23.02.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Недавно рэпер Федук принял участие в YouTube-проекте комика Александра Гудкова Comment Out, где был вынужден рассказать, что встречается с дочерью известного московского ресторатора Аркадия Новикова.


В одном из раундов программы Федору Инсарову выпало задание написать комментарий премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Музыкант не смог позволить себе такую вольность и выбрал наказание. Наказание — показать десять последних фото в своем телефоне. музыкант долго пытался вспомнить, какие снимки делал в последнее время, но, так и не вспомнив, начал листать галерею.

Среди фотографий самого музыканта в телефоне оказалось несколько фото с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. На первом фото девушка была со своей собакой, на втором она стояла вместе с Федором и родителями парня.

— Это Саша. Моя Саша, — уточнил он.

Ранее артист никогда не распространялся о своей личной жизни и не комментировал информацию об отношениях с Александрой Новиковой.

Аркадий Новиков — первый российский ресторатор, известный предприниматель. На сегодня на счету компании Novikov Group более 80-ти успешных проектов не только в Москве и по всей России, но и в Лондоне, Майами и Дубае.

Feduk приедет в Минск с концертом 4 апреля. КУПИТЬ БИЛЕТ

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в Минск-Арене. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно рэпер Федук принял участие в YouTube-проекте комика Александра Гудкова Comment Out, где был вынужден рассказать, что встречается с дочерью известного московского...
 
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