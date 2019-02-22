Рэпер Федук признался, что встречается с дочерью одного из самых влиятельных рестораторов Москвы

Недавно рэпер Федук принял участие в YouTube-проекте комика Александра Гудкова Comment Out , где был вынужден рассказать, что встречается с дочерью известного московского ресторатора Аркадия Новикова.





В одном из раундов программы Федору Инсарову выпало задание написать комментарий премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Музыкант не смог позволить себе такую вольность и выбрал наказание. Наказание — показать десять последних фото в своем телефоне. музыкант долго пытался вспомнить, какие снимки делал в последнее время, но, так и не вспомнив, начал листать галерею.

Среди фотографий самого музыканта в телефоне оказалось несколько фото с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. На первом фото девушка была со своей собакой, на втором она стояла вместе с Федором и родителями парня.

— Это Саша. Моя Саша, — уточнил он.

Ранее артист никогда не распространялся о своей личной жизни и не комментировал информацию об отношениях с Александрой Новиковой.

Аркадий Новиков — первый российский ресторатор, известный предприниматель. На сегодня на счету компании Novikov Group более 80-ти успешных проектов не только в Москве и по всей России, но и в Лондоне, Майами и Дубае.

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