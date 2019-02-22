Предстоящий ввод БелАЭС требует активной проработки рынков для экспорта электроэнергии - Ляшенко

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию БелАЭС ориентирует министерство энергетики Беларуси на активную проработку рынков для экспорта электроэнергии, сообщили в пресс-службе Совмина.

"С вводом АЭС экспортный потенциал нашей электроэнергии возрастает. Здесь для Беларуси важна работа по созданию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, а также работа на других рынках, возможность сохранения и модернизации трансграничных связей с соседями", - сказал И.Ляшенко на заседании коллегии Минэнерго в пятницу в Минске.

"Работа эта не нова, но я прошу министра персонально курировать эти направления, у вас должны быть самые плотные контакты с коллегами из сопредельных стран", - поручил вице-премьер.

Он отметил, что правительство вместе с Минэнерго проводит работу по интеграции АЭС в экономику страны, для этого подготовлена необходимая правовая база, принят указ о некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы.

И.Ляшенко также напомнил, что Беларусь с 2018 года полностью отказалась от импорта электроэнергии, он был замещен выработанной на собственных энергоисточниках и, как заявлено, с меньшими затратами. Главный показатель работы - снижение тарифов для реального сектора экономики, сказал заместитель премьер-министра.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").