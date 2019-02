Шведская компания приобрела белорусского производителя белья

Теперь белорусский производитель женского белья будет называться Senselle Ltd и станет частью бренда Senselle by Felina, запущенного в конце 2018 года. Цель сделки – «производить всю продукцию Senselle by Felina в белорусском отделении, расположенном близко к основным рынкам бренда – Восточной Европе и СНГ», говорится в пресс-релизе ELG.





Ранее ELG работала с белорусскими субподрядчиками.





Сделка финансировалась из собственных средств компании. Ее сумма не разглашается. После покупки ELG планирует модернизировать оборудование на бывшей «Юстыне».









«Юстына» – семейный бизнес, основанный в 1990 году. Компания производила женское белье для известных белорусских брендов.





ELG – шведская компания с производством в Латвии, Венгрии и Германии. Компания выпускает нижнее белье под брендами Conturelle, Felina, Senselle, кружево и ткани для белья под брендом Lauma Fabrics, а также медицинский текстиль Lauma Medical.