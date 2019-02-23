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Шведская компания приобрела белорусского производителя белья

24.02.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Шведская компания European Lingerie Group (ELG) приобрела белорусского производителя белья компанию «Юстына».

Теперь белорусский производитель женского белья будет называться Senselle Ltd и станет частью бренда Senselle by Felina, запущенного в конце 2018 года. Цель сделки – «производить всю продукцию Senselle by Felina в белорусском отделении, расположенном близко к основным рынкам бренда – Восточной Европе и СНГ», говорится в пресс-релизе ELG.

Ранее ELG работала с белорусскими субподрядчиками.

Сделка финансировалась из собственных средств компании. Ее сумма не разглашается. После покупки ELG планирует модернизировать оборудование на бывшей «Юстыне».


«Юстына» – семейный бизнес, основанный в 1990 году. Компания производила женское белье для известных белорусских брендов.

ELG – шведская компания с производством в Латвии, Венгрии и Германии. Компания выпускает нижнее белье под брендами Conturelle, Felina, Senselle, кружево и ткани для белья под брендом Lauma Fabrics, а также медицинский текстиль Lauma Medical.


 
 
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Шведская компания European Lingerie Group (ELG) приобрела белорусского производителя белья компанию «Юстына».
 
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