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Мнение: за что пехотинцы не любят алюминиевую броню

01.03.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Алюминий уже долгое время используется в военных целях. Например, применяется при создании легкой и прочной брони. С такой защитой техника отличается большей проходимостью за счет снижения веса по сравнению с одноклассниками со стальной броней. Тем не менее, пехотинцы не любят боевые машины с алюминиевой броней. Почему? Разбирался блог We are The Mighty.

По сведениям издания, пехотинцы считают, что алюминиевая броня горит, поэтому опасаются находиться внутри техники под огнем противника. На самом деле это не так. Алюминий легкий и при этом достаточно прочный, чтобы остановить пулю или мелкокалиберный снаряд, но при этом он еще и мягкий по сравнению со сталью, поэтому не дает трещин.


Останки сгоревшей M2 Bradley. Фото: imagenesmi.com

Еще одно преимущество перед сталью — большая теплоемкость алюминия. Хотя температура плавления алюминия меньше, чем стали. Для его нагревания нужно больше тепла. Поэтому алюминиевая броня дольше может выдерживать воздействие высокой температуры без плавления.

Тогда почему же войска не любят ее? Потому что она имеет репутацию горючей, хотя это неверно. Алюминий на самом деле не горит в боевых условиях: для его сжигания требуется температура более 3300 градусов по Фаренгейту (1815 градусов Цельсия) и других условий.

Но это не мешает противникам алюминиевой брони придерживаться о ней негативного мнения. Один из них — полковник армии США Джеймс Дж. Бертон, который не любил М113 и ненавидел M2 Bradley. Он неоднократно заявлял, что M2 Bradley сгорят в бою вместе с экипажем, а проводимые испытания должны это доказать.

После того как полковник Дж. Бертон стал героем операции «Буря в пустыне», он выпустил собственную книгу. В ней он утверждал, что некоторым экипажам БМП удалось выжить только потому, что по результатам испытаний были изменены места хранения боекомплекта, а также некоторые элементы конструкции. Но при этом главная проблема осталась — алюминиевая броня.

Действительно, от тех немногих M2 Bradley, которые долго были подвержены воздействию огня, остались только стальные рамы, под которыми были алюминиевые лужи. Это подстегнуло убеждение, что сам алюминий сгорел, но на самом деле он просто расплавился.

Этот металл плавится при длительном воздействии температуры более 1200 градусов по Фаренгейту (648 градусов Цельсия), и процесс этот не быстрый. И к моменту, когда алюминий начнет стекать, экипаж либо погибнет, либо давно покинет боевую машину.

 
 
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По сведениям издания, пехотинцы считают, что алюминиевая броня горит, поэтому опасаются находиться внутри техники под огнем противника.
 
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