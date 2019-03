Одежда, которая оскорбляет. Самые громкие скандалы в мире моды

На днях английский модный дом Burberry извинился за толстовку с петлей на шее, которая была представлена на лондонской неделе моды в феврале 2019 года. Производители одежды все чаще попадают в скандалы с новыми коллекциями – их обвиняют в расизме, сексизме, антисемитизме и даже пропаганде рабства и суицида. SPB.AIF.RU вспомнил самые последние оскорбительные инциденты в мире моды.

Burberry и петля на шее

Новая коллекция «Осень-зима 2019» обернулась скандалом для производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса «люкс». Креативный директор бренда Burberry Рикардо Тиши и исполнительный директор Марко Гобетти были вынуждены принести официальные извинения из-за худи (hoodie) – толстовки с капюшоном, шнурки которой были завязаны узлом висельника. Внимание к неоднозначному дизайну привлекла модель Лиз Кеннеди, сама участвовавшая в показе. У себя в Инстаграм она опубликовала фото толстовки и гневную подпись, которая собрала 10,5 тысяч лайков. «Я не понимаю, как можно было выпустить на подиум образ со свисающей петлей висельника, учитывая, что шоу посвящено молодежи, и во всем мире растёт число самоубийств. Есть сотни способов завязать веревку, но они выбрали именно этот», - негодует модель.

Помимо этого, Кеннеди призвала не забывать об ужасной истории линчевания, отсылку к которому также можно увидеть в образе с петлей. Производители одежды заявили, что модельеры были вдохновлены морской тематикой и ничего общего с суицидом и линчеванием не увидели. Однако по всей видимости, модель свитера так и не поступит в продажу.

Gucci и черный свитер

В начале февраля 2019 года итальянский дом моды Gucci снял с производства чёрной лыжный свитер из-за обвинений в расизме. Буквально через несколько минут после того, как модель стоимостью 890 долларов была представлена публике, мир накрыла волна возмущения. Свитер-балаклава с прорезью для рта и огромными красными губами напомнил многим blackface – технику театрального грима, которые использовали белые актеры для карикатурного изображения афроамериканцев.

Бренд обозвали «омерзительными циниками», «расистами», некоторые знаменитости объявили им бойкот и даже публично сожгли злополучный свитер. Стоит отметить, что модный дом отреагировал молниеносно – буквально на следующий день в твиттере компании появилось официальное извинение, и вещь была снята с продажи.

Месяцем ранее, в январе 2019-го, из-за схожести с blackface другой именитый итальянский бренд Prada отозвал из продажи коллекцию брелоков в виде обезьян. Чёрные фигурки с ярко-красными губами сочли расистскими и оскорбительными. Компания извинилась на своей странице в Твиттере, фигурки убрали изо всех магазинов.

Но в самый громкий расистский скандал попал бренд H&M в прошлом году. В каталоге детской одежды был опубликован снимок чернокожего мальчика в толстовке с надписью Coolest monkey in the jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»). Последовавшие извинения и удаление снимка удовлетворили не всех, и некоторые знаменитости, сотрудничавшие с маркой, разорвали контракты. Сразу после истории с толстовками H&M угодил в скандал с носками. Некоторым покупателям показалось, что на рисунке человечек отбивным молотком выводит слово «Аллах». Дизайнеры заявили, что это абсолютная случайность, но из-за жалоб товар пришлось отозвать.

А вот Dolce&Gabbana в ноябре прошлого года «погорели» на азиатском рынке. В преддверии показа в Шанхае была запущена серия ироничных роликов, которые должны были прославлять симбиоз китайской и итальянских культур. В частности, в одном из видео китаянка неумело пытается есть палочками итальянскую пасту, а в другом закадровый голос спрашивает, не слишком ли большой для неё итальянский десерт канноли. Масла в огонь добавили скриншоты личной переписки Стефано Габбаны, в котором он называл сотрудников китайского офиса «тупыми», а также использовал выражение «грязная тупая дремучая китайская мафия». Несмотря на извинения Габбаны и бренда в целом, заявлений о взломе аккаунтов, шоу в Шанхае все равно отменили.

Zara и свастика

Нередко именитые бренды обвиняют в антисемитизме. Чего только стоит история знаменитого Джона Гальяно, который был уволен с поста главного дизайнера Dior в 2011 году из-за антисемитских высказываний в адрес двух посетительниц парижского кафе. Выпившая знаменитость заявила, что «любит Гитлера» и многое другое. За это суд приговорил его к выплате штрафа в 6 тысяч евро.

Но чаще всего в антисемитские скандалы попадал испанский бренд Zara. Все началось с того, что в 2007 году торговая марка выпустила текстильную сумку со свастикой. В Индии, которая послужила источником вдохновения для дизайнеров, это считается символом солнца, но европейские покупатели задумку не оценили. В 2014 Zara представила детскую полосатую пижаму с шестиконечной желтой звездой на груди. И хотя бренд утверждал, что это пижама шерифа, весь мир усмотрел в ней форму еврейских узников концлагерей. Всю партию изъяли. В 2017-м испанцы вновь оказались в центре скандала, выпустив, казалось бы, безобидную юбку с аппликацией в виде лягушонка. Однако в нем довольно быстро признали известный мем «лягушонок Пепе», который считается символом национализма и нетерпимости (в основном благодаря сторонникам Дональда Трампа). В Zare отметили, что дизайнер взял идею из собственной настенной росписи, а не мема, но всю партию юбок отозвали из магазинов.

Reebok и феминистки

Российские бренды одежды в столь крупные скандалы попадают редко. Из известных случаев – скандал с дизайнером Ульяной Сергеенко в 2018 году. «Бомба» взорвалась после того, как Мирослава Дума выставила в Инстаграм приглашение на показ Сергеенко в рамках Недели моды в Париже. Оно было подписано фразой To my niggas in Paris. На запретное на Западе слово тут же обратило внимание сообщество фэшн-индустрии, включая Наоми Кэмпбелл. Публикации о «расистках из России» появились во многих мировых глянцевых журналах. Ульяна извинилась и отметила, что подпись – это отсылка к одноименной песне Канье Уэста. Однако слова американского темнокожего рэпера русской красавице не простили и призвали бойкотировать её показ и коллекцию.

Известный английский производитель спортивной одежды Reebook оказался в неприятной ситуации из-за рекламной кампании #НиВКакиеРамки, в которой снялись российские спортсменки и активистки. Кампания была создана для борьбы с гендерными стереотипами и призывала женщин не бояться своей силы. Часть слоганов для российской аудитории были придуманы феминисткой Залиной Маршенкуловой. Один из них, «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», и вызвал особую полемику в обществе в феврале этого года. Лозунг назвали агрессивным и намекающим на сексуальное использование мужчин, что противоречит изначальной идее равенства полов. В итоге Reebok от слогана открестился, заявив, он не был согласован с головным офисом компании, что сразу опроверг маркетолог, запустивший рекламную акцию в России. Скандал закончился тем, что лозунги убрали, а маркетолог уволился.