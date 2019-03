В зоопарке штата Аризона женщина делала селфи недалеко от клетки ягуара. Ягуар на нее напал, сообщает BBC. Видимо, не хотел фотографироваться. Женщина осталась жива.



Девушка перелезла через ограждение и пошла к клетке животного, чтобы сфотографироваться с ним. Когда она вплотную приблизилась к клетке, он протянул лапы через прутья и разодрал ей руки. Люди услышали крики о помощи и побежали к ней. Чтобы отвлечь ягуара, в клетку ему просунули бутылку с водой. Он отпустил женщину и переключился на бутылку.





A Phoenix woman suffers from injuries after a black jaguar swiped at her while she was taking a selfie. @TVMarci has the story. https://t.co/1ruDM6Q9U3 pic.twitter.com/80ksjVYNMu