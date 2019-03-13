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В Горках горела квартира на улице Димитрова
14.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
В прошлое воскресенье вечером горела квартира в пятиэтажке по улице Димитрова. Сосед этажом выше почувствовал запах дыма и позвонил в РОЧС. Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь. 47-летнего хозяина нашли в комнате без сознания. На кухне тлела обивка дивана.
Пострадавшего вывели из помещения и передали бригаде скорой помощи. С диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали в районную больницу.
Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
«О вреде курения знает каждый, — говорит старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева. — Проблема обостряется, если к сигарете добавляется спиртное. Поступки одурманенных алкоголем людей редко бывают логичными. А вот предсказать развитие некоторых событий можно. К примеру, курильщик, держа в руке сигарету, засыпает, и с этой минуты человеческая жизнь начинает тлеть вместе с ней. При этом отсчет времени измеряется несколькими часами. Нужно помнить о правилах пожарной безопасности и придерживаться их, чтобы не впустить в свой дом беду и не стать жертвой огненной стихии».
Валерия Дроздовская
Фото на обложке носит иллюстративный характер.
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В прошлое воскресенье вечером горела квартира в пятиэтажке по улице Димитрова. Сосед этажом выше почувствовал запах дыма и позвонил в РОЧС. Прибывшим на место...
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