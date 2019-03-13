ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Горках горела квартира на улице Димитрова

14.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 170

 

В прошлое воскресенье вечером горела квартира в  пятиэтажке по улице Димитрова. Сосед этажом выше почувствовал запах дыма и позвонил в РОЧС. Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь. 47-летнего хозяина нашли в комнате без сознания. На кухне тлела обивка дивана.

Пострадавшего вывели из помещения и передали бригаде скорой помощи. С диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали в районную больницу.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

«О вреде курения знает каждый, — говорит старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева. —  Проблема обостряется, если к сигарете добавляется спиртное. Поступки одурманенных алкоголем людей редко бывают логичными. А вот предсказать развитие некоторых событий можно. К примеру, курильщик, держа в руке сигарету, засыпает, и с этой минуты человеческая жизнь начинает тлеть вместе с ней. При этом отсчет времени измеряется несколькими часами. Нужно помнить о правилах пожарной безопасности и придерживаться их, чтобы не впустить в свой дом беду и не стать жертвой огненной стихии».

Валерия Дроздовская

Фото на обложке носит иллюстративный характер.


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В прошлое воскресенье вечером горела квартира в  пятиэтажке по улице Димитрова. Сосед этажом выше почувствовал запах дыма и позвонил в РОЧС. Прибывшим на место...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падарожжа па родным краі. Пагарэлае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика