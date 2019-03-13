В Горках горела квартира на улице Димитрова

В прошлое воскресенье вечером горела квартира в пятиэтажке по улице Димитрова. Сосед этажом выше почувствовал запах дыма и позвонил в РОЧС. Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь. 47-летнего хозяина нашли в комнате без сознания. На кухне тлела обивка дивана.

Пострадавшего вывели из помещения и передали бригаде скорой помощи. С диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали в районную больницу.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

«О вреде курения знает каждый, — говорит старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева. — Проблема обостряется, если к сигарете добавляется спиртное. Поступки одурманенных алкоголем людей редко бывают логичными. А вот предсказать развитие некоторых событий можно. К примеру, курильщик, держа в руке сигарету, засыпает, и с этой минуты человеческая жизнь начинает тлеть вместе с ней. При этом отсчет времени измеряется несколькими часами. Нужно помнить о правилах пожарной безопасности и придерживаться их, чтобы не впустить в свой дом беду и не стать жертвой огненной стихии».

Валерия Дроздовская

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