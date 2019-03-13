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Стало известно, как брестское «Динамо» будет рассчитываться с «Неманом» за Савицкого
Стало известно, как была поставлена точка в нашумевшем
Допуск брестчан к чемпионату страны был под угрозой из-за нежелания клуба платить «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого, но 12 марта руководитель «Динамо» Александр Зайцев
По сведениям
Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.
Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на
Однако, по информации
Босс брестского «Динамо» даже
За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.
После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.
В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого»,
Брестское «Динамо»
В середине февраля стало известно, что экономический суд
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Стало известно, как была поставлена точка в нашумевшем «деле Савицкого». Как уже сообщалось, футбольный клуб «Динамо-Брест» все-таки успешно прошел лицензирование...
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