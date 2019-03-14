Здравствуйте, уважаемая редакция!

Хочу выразить огромную благодарность водителю маршрутки № 666 «Червень — Логойск» Дмитрию Битусу, который вернул мне кошелек, утерянный в данном транспортном средстве. Очень мало осталось таких честных и справедливых людей. Я человек в возрасте, вырос в детском доме и для меня его поступок очень много значит. Очень хочется, чтобы люди узнали об этом человеке, о его честности и справедливости. Дай ему Бог здоровья, счастья и всех благ!

А также, пользуясь возможностью, хочу сказать спасибо Владиславу Викторовичу Мещанскому. Когда мне стало плохо на дороге Усяжа — Логойск и я упал в кювет, Владислав Викторович не остался равнодушен. Он остановился, поднял меня, посадил в свою машину и отвез в больницу, где мне оказали помощь.

Низкий поклон этим людям. Пусть им всегда сопутствует удача, и будут они здоровы и счастливы!

С уважением, Геннадий Григорьевич МАНКЕВИЧ, д. Тадулино.