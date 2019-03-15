ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2019 год

|№ п/п
|Наименование улиц
|Протяженность планируемой к обустройству улицы, км
|Материал, применяемый для выполнения работ
|Период выполнения работ
|1
|1-й Торгошицкий п-д, 31
|0,26
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|2
|Ремесленная
|0,37
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|3
|Шевченко
|0,385
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|4
|Разина
|0,4
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|5
|Маяковского
|0,18
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|6
|Ракетная
|0,383
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|7
|Заводская
|0,406
|Переработанные отходы ж\б
|апрель
|8
|1-й Ракетный пр.
|0,271
|Переработанные отходы ж\б
|май
|9
|Сиреневая
|0,558
|Переработанные отходы ж\б
|май
|10
|Мирная
|0,952
|Переработанные отходы ж\б
|май
|11
|Виленская
|0,617
|Переработанные отходы ж\б
|май
|12
|Прямая
|1,232
|Переработанные отходы ж\б
|май
|13
|Молодежная
|0,97
|Переработанные отходы ж\б
|май
|14
|Поселковая
|0,29
|Переработанные отходы ж\б
|май
|15
|ул. Валовая (тупик)
|0,2
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|16
|Новая
|0,26
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|17
|Строгая
|0,325
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|18
|Строительная
|0,329
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|19
|Мичурина пер
|0,1
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|20
|Фрунзе пер.
|0,1
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|21
|Фрунзе
|0,326
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|22
|Мичурина
|0,332
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|23
|Морская
|0,328
|Переработанные отходы ж\б
|июнь
|24
|Добрая
|0,321
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|25
|Лазо
|0,32
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|26
|Красивая
|0,258
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|27
|Короткая
|0,157
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|28
|Кустарная
|0,12
|Переработанные отходы ж\б
|июль
| 29
|Фабричная
|0,06
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|30
|Чкалова, 34а (переулок)
|0,13
|Переработанные отходы ж\б
|июль
|31
|Новопесчаная
|0,3
|Переработанные отходы ж\б
|август
|32
|2-я Северная
|0,01
|Переработанные отходы ж\б
|август
|33
|проезд Блока, пр.Сырокомли
|0,9
|Переработанные отходы ж\б
|август
|34
|П. Бровки 1в, 1Г, перекресток с ул. Дальней
|0,2
|Переработанные отходы ж\б
|август
|35
|пер. Ожешко
|0,21
|Переработанные отходы ж\б
|август
|36
|2-я Долинская
|0,41
|Переработанные отходы ж\б
|август
|37
|2-я Новосадская
|0,09
|Переработанные отходы ж\б
|август
|38
|2-я Богановская
|0,2
|Переработанные отходы ж\б
|август
|39
|2-я Добрынская
|0,3
|Переработанные отходы ж\б
|август
|
|ИТОГО
|13,56 км