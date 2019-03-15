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ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2019 год

16.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2019 год
ЖКХ г. Пинска на своем официальном сайте разместило график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2019 год.

№ п/п Наименование улиц Протяженность планируемой к обустройству улицы, км Материал, применяемый для выполнения работ Период выполнения работ
1 1-й Торгошицкий п-д, 31 0,26 Переработанные отходы ж\б апрель
2 Ремесленная 0,37 Переработанные отходы ж\б апрель
3 Шевченко 0,385 Переработанные отходы ж\б апрель
4 Разина 0,4 Переработанные отходы ж\б апрель
5 Маяковского 0,18 Переработанные отходы ж\б апрель
6 Ракетная 0,383 Переработанные отходы ж\б апрель
7 Заводская 0,406 Переработанные отходы ж\б апрель
8 1-й Ракетный пр. 0,271 Переработанные отходы ж\б май
9 Сиреневая 0,558 Переработанные отходы ж\б май
10 Мирная 0,952 Переработанные отходы ж\б май
11 Виленская 0,617 Переработанные отходы ж\б май
12 Прямая 1,232 Переработанные отходы ж\б май
13 Молодежная 0,97 Переработанные отходы ж\б май
14 Поселковая 0,29 Переработанные отходы ж\б май
15 ул. Валовая (тупик) 0,2 Переработанные отходы ж\б июнь
16 Новая 0,26 Переработанные отходы ж\б июнь
17 Строгая 0,325 Переработанные отходы ж\б июнь
18 Строительная 0,329 Переработанные отходы ж\б июнь
19 Мичурина пер 0,1 Переработанные отходы ж\б июнь
20 Фрунзе пер. 0,1 Переработанные отходы ж\б июнь
21 Фрунзе 0,326 Переработанные отходы ж\б июнь
22 Мичурина 0,332 Переработанные отходы ж\б июнь
23 Морская 0,328 Переработанные отходы ж\б июнь
24 Добрая 0,321 Переработанные отходы ж\б июль
25 Лазо 0,32 Переработанные отходы ж\б июль
26 Красивая 0,258 Переработанные отходы ж\б июль
27 Короткая 0,157 Переработанные отходы ж\б июль
28 Кустарная 0,12 Переработанные отходы ж\б июль
 29 Фабричная 0,06 Переработанные отходы ж\б июль
30 Чкалова, 34а (переулок) 0,13 Переработанные отходы ж\б июль
31 Новопесчаная 0,3 Переработанные отходы ж\б август
32 2-я Северная 0,01 Переработанные отходы ж\б август
33 проезд Блока, пр.Сырокомли 0,9 Переработанные отходы ж\б август
34 П. Бровки 1в, 1Г, перекресток с ул. Дальней 0,2 Переработанные отходы ж\б август
35 пер. Ожешко 0,21 Переработанные отходы ж\б август
36 2-я Долинская 0,41 Переработанные отходы ж\б август
37 2-я Новосадская 0,09 Переработанные отходы ж\б август
38 2-я Богановская 0,2 Переработанные отходы ж\б август
39 2-я Добрынская 0,3 Переработанные отходы ж\б август
ИТОГО 13,56 км

Примечание:

Сроки производства работ могут подвергнуться корректировке вследствие проведения планируемых мероприятий по прокладке канализационных сетей в частном секторе.

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