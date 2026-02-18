Что мировой рейтинг вузов говорит о шансах Беларуси на рынке образования

Источник материала: ProBusiness

Белорусская система высшего образования нуждается в развитии не только как институт, но и как экономический ресурс. Она формирует качество человеческого капитала внутри страны и одновременно может работать на экспорт — через приток иностранных студентов, образовательные сервисы и академические партнерства, которые приносят деньги и повышают международную видимость. Чтобы понимать, где здесь реальные точки роста, важно регулярно соотносить себя с соседями и конкурентами.

Образование как экспортный потенциал

Белорусская экономика во многом опирается на экспорт, но экспорт — это давно не только товары и логистика. Все заметнее роль невидимых активов, и образование здесь один из ключевых: это и доходы от обучения, и сопутствующие расходы студентов в стране, и репутационный эффект, который затем конвертируется в партнерства, инвестиции, совместные проекты. В прикладном смысле вопрос звучит просто: если Беларусь хочет зарабатывать на экспорте образовательных услуг, то должна понимать, как выглядит на карте международной конкуренции — и чем отличается от ближайшего окружения, включая Балтию, Польшу и более широкий постсоветский регион.

Здесь полезны международные рейтинги вроде QS World University Rankings, но не как истина в последней инстанции, а как удобная линейка для сравнения динамики. Их читают абитуриенты, на них ориентируются работодатели и университетские менеджеры, а значит, они влияют на выбор, спрос и, в конечном итоге, на денежные потоки сферы образования. Для экономики и бюджета это важно еще и потому, что высшая школа — одна из немногих сфер, где конкурентоспособность страны можно измерять не только внутренними показателями, но и внешним спросом.

QS World University Rankings

QS World University Rankings запущен в 2004 г. в Великобритании. До 2009 г. рейтинг издавался совместно с партнерами, затем QS стал публиковать его самостоятельно — в том числе на фоне споров о методологии и критики за высокую долю субъективных оценок. Сегодня QS WUR опирается на расширенный набор индикаторов: помимо академической и работодательской репутации учитываются цитируемость, соотношение преподавателей и студентов, интернационализация (по преподавателям и студентам), международные исследовательские сети, результаты трудоустройства и компонент устойчивого развития. При этом репутационная особенность QS сохраняется: значимая часть итоговой оценки формируется опросами, поэтому рейтинг во многом отражает не только научную продуктивность, но и силу университетского бренда — а бренд, как ни крути, напрямую связан с экспортным потенциалом образования.

На вершине списка в 2026 г. по-прежнему доминируют западные университеты: Massachusetts Institute of Technology (MIT) удерживает первое место уже 14-й год подряд. В целом топовые позиции заняты сильнейшими вузами США и Великобритании. Но между тем важнее другое: усиливается конкуренция со стороны Азии — особенно Китая и тех стран, которые системно инвестируют в научную инфраструктуру. Иными словами, карта мирового высшего образования становится плотнее, а бороться за международного студента и партнера приходится в более конкурентной среде.

Региональный взгляд: Восточная Европа и постсоветское пространство

QS WUR 2026 хорошо показывает, насколько неоднороден регион вокруг Беларуси. В европейской части — это конкуренция за устойчивую международную видимость: за то, чтобы университет был узнаваем, считался надежным партнером и оставался привлекательным для студентов и преподавателей. В Центральной Азии и на Кавказе — другой сюжет: там формируются новые точки роста.





Среди постсоветских стран (если пока вынести Россию за скобки) наиболее заметно по масштабу присутствия выделяется Казахстан: в QS WUR 2026 в рейтинге представлены 20 университетов страны, а ведущий вуз — Казахский национальный университет имени аль-Фараби — занимает 166-е место. Это важный сигнал: в регионе появляется конкурент, который одновременно расширяет витрину университетов и получает сильный флагман, способный задавать тон и притягивать внимание.

На Кавказе результаты скромнее, но сама включенность в глобальные рейтинги имеет значение. В Грузии в рейтинге лидирует Тбилисский государственный университет (группа 951–1000). В Азербайджане заметен Госуниверситет Баку (688). Кыргызстан представлен, в частности, Американским университетом Центральной Азии (группа 901–950). Узбекистан в последние годы также расширяет присутствие в рейтинге, что отражает попытку активнее выходить на международный рынок образования. В итоге даже страны, которые раньше воспринимались как периферия в глобальной академической системе, пытаются закрепиться на образовательной карте, значит, конкуренция за студентов из Азии, Африки и Ближнего Востока будет расти.

Беларусь в QS WUR 2026: присутствие есть, но конкуренция все выше

Белорусские университеты в QS WUR 2026 присутствуют — страна представлена тремя вузами. Лидером остается Белорусский государственный университет: в 2026 г. он занимает 447-е место. Это сопоставимо с результатом Вильнюсского университета (446-е место) и показывает, что флагман белорусского образования находится в зоне регионального сопоставления, а не в отрыве от ближайших европейских ориентиров. Два других белорусских вуза расположены ниже. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) — в диапазоне 851–900 мест. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) — в нижней категории рейтинга.