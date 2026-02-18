Как быстро начать продавать онлайн? Нашли белорусский сервис, который помогает войти в e-commerce

Источник материала: ProBusiness





Белорусский ритейл все активнее переходит в онлайн. Но для многих магазинов и производителей это по прежнему головная боль: нужен сайт, интеграции, специалисты, а на эксперименты с новой витриной нет ни времени, ни бюджета. Особенно остро это чувствуют компании с невысокой маржой, где каждые дополнительные проценты расходов бьют по прибыли.

Команда ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» предлагает закрыть эту проблему с помощью сервиса «ЙоДа!» — готового инструмента, который позволяет быстро запустить онлайн-продажи без разработки собственного интернет-магазина. По словам директора компании Яны Говорушкиной, сервис уже успешно протестирован на собственной розничной сети и партнерах и теперь открыт для белорусских производителей и торговых объектов по всей стране.

Рынок онлайн-торговли в Беларуси: почему бизнесу важно «идти в цифру»

Онлайн-торговля в Беларуси уже перешла из категории «эксперимента» в полноценный канал продаж. По данным МАРТ, доля оборота интернет-магазинов в общем розничном товарообороте организаций торговли в 2024 году достигла 11,7% (для сравнения: 6% в 2022-м и 8,1% в 2023-м). Это означает не только рост спроса, но и быстрое усиление конкуренции за клиента — особенно в массовых категориях, где важны цена, скорость и удобство.

Для бизнеса это сигнал, что «онлайн» становится нормой даже для небольших компаний, а окно возможностей — в поиске моделей с низким порогом входа и понятной экономикой. По данным МАРТ, в Торговом реестре зарегистрировано более 27 000 интернет-магазинов. Годом ранее их было свыше 30 000. Это говорит о том, что некоторые компании переориентируются на торговые площадки, вместо того, чтобы содержать и администрировать собственный интернет-магазин. Это говорит о том, что часть компаний отказывается от собственных сайтов в пользу готовых торговых платформ.

Еще один показатель масштаба — деньги: доля вклада в товарооборот интернет-торговли составляет практически 12%, а еще два года назад — только 6%. В 2024 году товарооборот интернет-магазинов в Беларуси составил почти 10,2 млрд руб. против 5,2 млрд руб. годом ранее, а на непродовольственные товары пришлось 95% всех онлайн-продаж. Практический вывод для производителя и ритейла: основной объем e-commerce по-прежнему сосредоточен в непродовольственном сегменте, продукты и FMCG — зона роста, где выигрывают те, кто быстрее выстраивает регулярные повторные покупки и удобную логистику.

«ЙоДа!» — готовое решение для быстрого старта онлайн-продаж

Хотя сервис сравнивают с маркетплейсами, «ЙоДа!» представляет собой отдельную модель. Она позволяет любому торговому объекту быстро и без значительных затрат продавать онлайн. Продавцу не нужно инвестировать в разработку сайта, техническую поддержку или сложные интеграции — достаточно подключиться к сервису, и витрина становится доступной тысячам покупателей.

«Мы убираем барьеры, которые мешали малому и среднему бизнесу выходить в онлайн-формате. Теперь продавцам не нужны специальные знания или крупные вложения. Достаточно мобильного телефона или планшета на Android с доступом в Интернет», — отмечает Яна Говорушкина.





Как работает сервис?

«ЙоДа!» — мобильное приложение, которое превращает привычный торговый объект в полноценный онлайн-магазин. Продавец получает витрину с каталогом, поиск и фильтры, настройку доставки или самовывоза, инструменты обработки заказов и поддержку команды сервиса.

Подключение занимает несколько дней и включает три шага: заключение договора, регистрацию торгового объекта в реестре торговых объектов и настройку каталога совместно со специалистом.

Кто может стать продавцом?

Сервис открыт для всех форматов торговли — от предпринимателей с небольшими точками до гипермаркетов. Ограничения касаются только товаров, запрещенных к онлайн-продаже законодательством Республики Беларусь. Действующим сотрудникам не требуется специальная подготовка: интерфейс интуитивно понятен, а команда «ЙоДа!» проводит обучение.

Стоимость и условия

Одно из ключевых преимуществ — низкая комиссия от 1,5% (специальные условия до конца 2026 года для всех присоединившихся до 1 апреля). Это делает сервис доступным даже для продавцов товаров с минимальной наценкой и позволяет протестировать новый канал продаж без финансовых рисков.

Открытость к партнерству

Команда «ЙоДа!» приглашает к сотрудничеству производителей и торговые объекты по всей стране. Специалисты готовы предоставить подробную информацию, провести консультацию и помочь с подключением.