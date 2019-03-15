«Плакать хочется». Звезды и простые пользователи - о смерти Юлии Началовой

16 марта в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Печальную новость сообщила представитель артистки Анна Исаева: «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она в Instagram. Несмотря на то, что всю последнюю неделю о здоровье певицы приходили не самые оптимистичные новости и ее даже ввели в состояние искусственной комы, поклонники Началовой до последнего надеялись, что девушка выздоровеет. Но, к сожалению, этого не произошло. В субботу врачи прооперировали ногу Юлии, из-за которой она и оказалась на больничной койке, однако практически сразу после хирургического вмешательство стало известно о смерти артистки. Видимо, старые болезни исполнительницы, среди которых СМИ называли диабет и подагру, осложнили ситуацию. Многие почитатели таланта Началовой, ее коллеги и обычные люди оказались абсолютно не готовы к подобному повороту событий и поделились своими эмоциями в соцсетях.

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Bledans (Эвелина Бледанс)

Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного.

Panaiotov (Александр Панайотов)

Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу… Новый 2004 год, клуб «Метелица», как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь «Привет, я Юля».. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой… и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...

irinasaltykova_official (Ирина Салтыкова)

Какое горе! Прощай Юлечка! Прости нас..,земля пухом тебе.

Nataliapodolskaya (Наталья Подольская)

Сказать, что я в шоке и в ужасе - это не сказать ничего! Молодая, всегда такая приветливая, девочка чистая! Столько испытаний на ее долю выпало. Доченька Верушка, родители миленькие! Держитесь! Я не знаю, как в такой ситуации помочь! Просто сердце рыдает и не способно это понять ... Мы все соболезнуем и очень сострадаем. Завтра пойду в церковь с самого утра и поставлю за новопреставленную Иулию.

Lolitamilyavskaya (Лолита Милявская)

Нет сил.. Юля.......

Лора Ремественская

Мое детство! Светлая девочка! Очень жаль, нет слов! Молодые уходят! Светлая память!

Kercher Nina

Господи, как жаль! Не знала эту девочку, только следила за последними новостями. Плакать хочется. Жизнь человека настолько хрупка. Жить и радоваться друг другу и каждому дню, что нам отведен. Соболезнования родным и близким.

Viktoria Viktoria

Я рыдаю, просто рыдаю. Почему? Как жаль, очень жаль, моё детство. О, моя ровесница, пусть земля тебе будет пухом.

Влада Денисенко

Последние дни все СМИ кричали о ее состоянии. Совсем не верится. Она была слишком молода. Ребенок маму потерял. Шок, да и только. Пусть земля ей будет пухом.

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Ksenia Makarenko

Ужасно. Она была такая лучезарная!!!! Безумно жаль......

Виктория Грач

Я не верю! Этого не может быть... Только что показали, что, увы, это правда! Такая красавица, такая молодая, талантливая...38 лет всего! Как это не справедливо. Царствие Небесное! Соболезную!

Елена Шушкевич

Я помню ее ещё девочкой из ансамбля «Непоседы». Как жаль, не верится...

Юлия Лактионова

Она была такой талантливой. Очень жаль, сердце щемит от тоски.

Katya Evison

Какое горе ....... не дай бог. Люди, я вам всем желаю одного, это только здоровья !!!!! Пусть все будут здоровы! Храни нас всех Господь!

Светлана Старшая

Ужасно!!! Я 2 дня слежу за новостями в надежде, что все будет хорошо... Красивая, молодая...какой ужас.

Рита Ритаки

Очень жаль, ей жить да жить. Сейчас прочла что не прижились импланты. Не понятно причем тут они? Миллионы людей увеличивают грудь и все хорошо. От них не может быть заражения.

Надежда Образцова

Такая молодая, красивая и талантливая девушка, слов нет, чтобы выразить боль от такой утраты. Соболезнования родителям и дочери Юлии. Вечная память!

Светлана Алиева

Не могу поверить, так надеялись на её выздоровление! Бедненькая, как жаль! Царствие Небесное, пусть земля тебе будет пухом! Родным соболезнование и терпения!

Ирина Кропинова

Я не была ее поклонницей... Но… такая молодая... и талантливая..., горе для родителей....Жаль..жаль..очень жаль!!!!!

Саодат Каримова

Увидела впервые ее на экране телевизора, когда совсем юная девочка пела в «Утренней звезде» Поразилась красивому голосу. Больше Юля не споёт......

Dameli Jan

Как жалко, такая молодая, талантливая, красивая. Шок, Не могу поверить.... Как так!? Ребенок без мамочки остался. Как не справедливо. Соболезнования родным. Пусть земля будет пухом.

Флюра Каюмова

Такая милая, красивая, талантливая... Как жестко и неожиданно, светлая и долгая память.