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В год женщина говорит по телефону 123 часа, а мужчина выкачивает 58 гигабайт. МТС составил портрет белорусского абонента
17.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Женщины больше разговаривают по телефону, а мужчины активнее расходуют интернет-трафик. Телеком-оператор МТС проанализировал привычки пользователей и составил портрет белорусского абонента мобильной связи.
Больше всего по мобильному телефону разговаривает женская половина абонентской базы — в среднем 123 часа в год (против 98 — у мужчин). Они же чаще отправляют SMS — около 56 сообщений в год, тогда как мужская половина обычно делает это в среднем 51 раз. При этом мужчины больше потребляют трафик в интернете — около 58 ГБ в год (против 52 — у женщин). Для сравнения, это равнозначно 27 фильмам в высоком разрешении.
Интенсивность потребления мобильной связи в течение дня почти не зависит от пола. Высокая нагрузка на сеть начинается с 10 часов и достигает пика в 16 часов, в это время звонят и выходят в интернет в среднем 37 % абонентов.
Больше всего женщин среди абонентов оказалось в Ляховичах, Калинковичах и Кричеве: их доля от общего количества жителей этих городов превышает 59 % в каждом из населенных пунктов. Женщин также заметно больше в Щучине, Несвиже, Столине, Волковыске и Клецке, а также в Вилейке и Мостах.
Больше всего мужчин-абонентов находится в Островце — здесь их доля составляет 66 % от общего количества жителей. В тройку также вошли Жлобин и Жодино. Следом идут Светлогорск, Гомель и Минск. В список также попали Речица, Белоозерск, Бобруйск и Фаниполь.
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В год женщина говорит по телефону 123 часа, а мужчина выкачивает 58 гигабайт. МТС составил портрет белорусского абонента
Женщины больше разговаривают по телефону, а мужчины активнее расходуют интернет-трафик. Телеком-оператор МТС проанализировал привычки пользователей и составил...
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