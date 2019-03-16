В год женщина говорит по телефону 123 часа, а мужчина выкачивает 58 гигабайт. МТС составил портрет белорусского абонента





Женщины больше разговаривают по телефону, а мужчины активнее расходуют интернет-трафик. Телеком-оператор МТС проанализировал привычки пользователей и составил портрет белорусского абонента мобильной связи.

Больше всего по мобильному телефону разговаривает женская половина абонентской базы — в среднем 123 часа в год (против 98 — у мужчин). Они же чаще отправляют SMS — около 56 сообщений в год, тогда как мужская половина обычно делает это в среднем 51 раз. При этом мужчины больше потребляют трафик в интернете — около 58 ГБ в год (против 52 — у женщин). Для сравнения, это равнозначно 27 фильмам в высоком разрешении.

Активнее всего белорусы пользуются мобильной связью с понедельника по пятницу. В эти дни голосовой трафик расходуют около 80 % женщин и 76 % мужчин. Причем самый «разговорчивый» день — пятница, а самый «тихий» — воскресенье. с понедельника по пятницу. В эти дни голосовой трафик расходуют около 80 % женщин и 76 % мужчин. Причем самый «разговорчивый» день — пятница, а самый «тихий» — воскресенье.

Интенсивность потребления мобильной связи в течение дня почти не зависит от пола. Высокая нагрузка на сеть начинается с 10 часов и достигает пика в 16 часов, в это время звонят и выходят в интернет в среднем 37 % абонентов.





Больше всего женщин среди абонентов оказалось в Ляховичах, Калинковичах и Кричеве: их доля от общего количества жителей этих городов превышает 59 % в каждом из населенных пунктов. Женщин также заметно больше в Щучине, Несвиже, Столине, Волковыске и Клецке, а также в Вилейке и Мостах.

Больше всего мужчин-абонентов находится в Островце — здесь их доля составляет 66 % от общего количества жителей. В тройку также вошли Жлобин и Жодино. Следом идут Светлогорск, Гомель Минск . В список также попали Речица, Белоозерск, Бобруйск и Фаниполь.

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