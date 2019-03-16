Трасса Гомель-Калинковичи скоро станет четырехполосной









БЕЛТА заместитель председателя Калинковичского райисполкома Сергей Булавко. Участок международной трассы М10 от Гомеля до Калинковичей расширят до четырех полос. Начало работ запланировано на 2020 год, сообщилзаместитель председателя Калинковичского райисполкома Сергей Булавко.

Реконструкция и содержание этой дороги будет пилотным проектом государственно-частного партнерства. Ранее СМИ сообщали, что вероятная модель получения прибыли здесь может выглядеть следующим образом: коммерческая организация выполняет реконструкцию дороги и затем получает право на обслуживание этого участка и взимание платы за проезд.





Кроме того, добавил Булавко, в ближайшие годы планируется строительство объездной дороги, чтобы пустить поток транзитного транспорта в обход Калинковичей.