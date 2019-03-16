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Трасса Гомель-Калинковичи скоро станет четырехполосной
Начнут работы в 2020 году
Участок международной трассы М10 от Гомеля до Калинковичей расширят до четырех полос. Начало работ запланировано на 2020 год, сообщил
Реконструкция и содержание этой дороги будет пилотным проектом государственно-частного партнерства. Ранее СМИ сообщали, что вероятная модель получения прибыли здесь может выглядеть следующим образом: коммерческая организация выполняет реконструкцию дороги и затем получает право на обслуживание этого участка и взимание платы за проезд.
Кроме того, добавил Булавко, в ближайшие годы планируется строительство объездной дороги, чтобы пустить поток транзитного транспорта в обход Калинковичей.
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Начнут работы в 2020 году
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