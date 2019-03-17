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Стало известно, как и что построят на месте бывшего троллейбусного депо возле площади Победы

18.03.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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На общественное обсуждение вынесен градостроительный проект детального планирования территории в границах улицы Киселева — улицы Куйбышева — проспекта Машерова — проспекта Независимости. Об этом сообщается на сайте администрации Центрального района. Как изменится этот район — читайте в материале.

Территория, ПДП которой предлагают обсудить минчанам, находится в центре Минска, рядом с площадью Победы. Площадь проектируемой территории — 23,6 га. В ее границах находится комплекс производственных и бытовых зданий ОАО «Горизонт», жилые многоквартирные дома, административные здания, а также производственные здания бывшего троллейбусного депо № 1.

В границах проектирования, говорится в пояснительной записке к ПДП, выделяется два квартала: № 1 в границах ул. Куйбышева — просп. Машерова — ул. Киселева — ул. Красная и № 2 — в границах ул. Красная — просп. Машерова — просп. Независимости — ул. Киселева.

Квартал № 1. Что предлагают?

Проектом предлагается реконструкция части существующих зданий под общественную и (частично) жилую функции, снос производственных корпусов внутри квартала для высвобождения территории для нового строительства.

Здания, представляющие историко-культурную ценность сохраняются с соблюдением режимов зоны охраны историко-культурных ценностей и зоны регулирования застройки III-го режима содержания (в соответствии с проектом зон охраны ОАО «Белреставрация»).

Парковки и стоянки автомобилей размещаются в основном в поземных пространствах под открытыми общественными площадками и объектами строительства. Жилой дом проектируется с паркингом в двух уровнях на первом этаже реконструируемого производственного корпуса. Нормативная обеспеченность парковками и стоянками достигается за счет совместного использования парковок общественных и жилых объектов.

Квартал № 2. Что предлагают?

Проектом предлагается реконструкция территории со сносом производственных построек бывшего троллейбусного парка. А также охранение существующих жилых зданий по улице Киселева и проспекта Независимости и новым строительством жилищного и, частично, общественного фонда с соблюдением режимов зоны охраны историко-культурных ценностей, зоны регулирования застройки I-го режима содержания (высота зданий не выше отметки 226,0 м при отметках уровня земли 202,5 м -205,0 м в Балтийской системе высот и зоны регулирования застройки II-го режима содержания (высота зданий не выше отметки 236,0 м при отметках уровня земли 205,0 м -212,0 м в Балтийской системе высот в соответствии проектом зон охраны историко-культурных ценностей ОАО «Белреставрация».

В пояснительной записке говорится, что ПДП предусматривает сохранение сложившейся в границах центра Минска структуры и масштаба существующих кварталов. Участок с бывшим троллейбусным депо, которое будет застраивать «А-100 Девелопмент», будет представлять собой интегрированный жилой комплекс с объектом социально-гарантированного обслуживания (детское дошкольное учреждение), подземными паркингами и объектами общественного обслуживания в первых этажах.

Градостроительные мероприятия по реконструкции проектируемой территории предлагается разделить на две очереди.

Первая очередь освоения (до 2025 года):

— снос зданий и сооружений троллейбусного депо (№ 30,31 по экспликации опорного плана);

— строительство жилого комплекса (на 57,0 тысяч м²) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземными автостоянками (№ 40 по экспликации детального плана);

— строительство детского сада на 60 мест (№ 41 по экспликации детального плана).


Изображение:centr.minsk.gov.by

Как будет выглядеть будущая застройка на месте троллейбусного депо еще в декабре 2018 года REALTY.TUT.BY рассказывала директор компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик:

— Мы сейчас проектируем там новый квартал. У нас амбициозные планы создать лучший проект в городе. Это будет жилье индивидуальное, исключительно качественное. Но не многоэтажное — дома не выше 6 этажей. Архитектурную концепцию мы заказывали в российской архитектурной студии Сергея Скуратова, над ней работают и английские подрядчики.



Вторая очередь освоения (до 2030 года):

— снос зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» внутри квартала № 1;

— реконструкция корпусов бывшего завода «Горизонт» по ул. Куйбышева и пр. Машерова. (№ 23,6,8,12 по экспл. детального плана);

— строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом

(№ 39 по экспл. детального плана);

— реконструкция зданий банков (№ 1, 20 по экспл. детального плана).


Изображение:centr.minsk.gov.by

Цифры

Сейчас площадь многоквартирного жилого фонда на проектируемой территории — 25,5 тысячи квадратных метров. После реализации проекта площадь жилфонда увеличится в четыре раза — до 100,5 тысяч квадратных метров. Населения проектируемой территории увеличится с 0,8 тысяч человек до 3,14 тысячи.

Дата проведения общественного обсуждения уточняется. Материал будет дополнен.

 
Теги: Минск
 
 
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Администрация района анонсировала общественное обсуждение ПДП.
 
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