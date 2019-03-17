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Стало известно, как и что построят на месте бывшего троллейбусного депо возле площади Победы
На общественное обсуждение вынесен градостроительный проект детального планирования территории в границах улицы Киселева — улицы Куйбышева — проспекта Машерова — проспекта Независимости. Об этом
Территория, ПДП которой предлагают обсудить минчанам, находится в центре Минска, рядом с площадью Победы. Площадь проектируемой территории — 23,6 га. В ее границах находится комплекс производственных и бытовых зданий ОАО «Горизонт», жилые многоквартирные дома, административные здания, а также производственные здания бывшего троллейбусного депо № 1.
В пояснительной записке говорится, что ПДП предусматривает сохранение сложившейся в границах центра Минска структуры и масштаба существующих кварталов. Участок с бывшим троллейбусным депо, которое будет застраивать «А-100 Девелопмент», будет представлять собой интегрированный жилой комплекс с объектом социально-гарантированного обслуживания (детское дошкольное учреждение), подземными паркингами и объектами общественного обслуживания в первых этажах.
Градостроительные мероприятия по реконструкции проектируемой территории предлагается разделить на две очереди.
Первая очередь освоения (до 2025 года):
— снос зданий и сооружений троллейбусного депо (№ 30,31 по экспликации опорного плана);
— строительство жилого комплекса (на 57,0 тысяч м²) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземными автостоянками (№ 40 по экспликации детального плана);
— строительство детского сада на 60 мест (№ 41 по экспликации детального плана).
Как будет выглядеть будущая
— Мы сейчас проектируем там новый квартал. У нас амбициозные планы создать лучший проект в городе. Это будет жилье индивидуальное, исключительно качественное. Но не многоэтажное — дома не выше 6 этажей. Архитектурную концепцию мы заказывали в российской архитектурной студии Сергея Скуратова, над ней работают и английские подрядчики.
Вторая очередь освоения (до 2030 года):
— снос зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» внутри квартала № 1;
— реконструкция корпусов бывшего завода «Горизонт» по ул. Куйбышева и пр. Машерова. (№ 23,6,8,12 по экспл. детального плана);
— строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом
(№ 39 по экспл. детального плана);
— реконструкция зданий банков (№ 1, 20 по экспл. детального плана).
Цифры
Сейчас площадь многоквартирного жилого фонда на проектируемой территории — 25,5 тысячи квадратных метров. После реализации проекта площадь жилфонда увеличится в четыре раза — до 100,5 тысяч квадратных метров. Населения проектируемой территории увеличится с 0,8 тысяч человек до 3,14 тысячи.
Дата проведения общественного обсуждения уточняется. Материал будет дополнен.
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Администрация района анонсировала общественное обсуждение ПДП.
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