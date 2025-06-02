«Предпосылок к росту цен нет». Эксперты — о том, что происходит с арендой квартир в Минске

После того как аренда подорожала, пожалуй, каждый собственник рассуждал: вот, было бы неплохо, чтобы стоимость и дальше росла. Но сейчас мы видим, что больше предпосылок к росту стоимости аренды нет: спрос от дополнительного притока арендаторов остановился.

Сегодня цены остаются зафиксированными на определенном уровне и не растут вверх. К примеру, минимальная стоимость «единички» — 220 долларов. Изредка можно найти и более дешевые варианты, но такие не будут встречаться массово. Двушки стартуют от 300 долларов, а трешки — от 400.

Стоимость аренды отчасти стабилизирует тренд, который последние годы набирает обороты. На рынок аренды все продолжают поступать квартиры в новостройках. Последние лет пять многие белорусы приобретали такое жилье активно — чтобы вложить деньги и воспользоваться выгодными ценами квадрата. Сегодня эти квартиры выходят на рынок долгосрочной аренды. Это современные варианты с ремонтом, благодаря которым рынок постоянно омолаживается.