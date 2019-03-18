



На Кировщине дан старт республиканской акции «Выбираем студотряд!», в рамках которой районным комитетом ОО «БРСМ» в Жиличском сельскохозяйственном колледже было организовано знакомство учащихся с деятельностью студенческих отрядов. Об этом редактору Интернет-ресурса сообщил первый секретарь районной организации ОО «БРСМ» Олег Бойко.

Ребята узнали об успехах студ­отрядов за минувший год: строительного студенческого отряда имени дважды Героя Советского Союза И.И.Якубовского, сформированного на базе СШ №1 г.Кировска, который был награжден Грамотой Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» в номинации «Лучший строительный отряд», и сельскохозяйственного студенческого отряда имени героя Советского Союза В.В.Терешковой, награжденного Благодарностью Могилевского обкома ОО «БРСМ» в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд». Благодарностью была отмечена работа территориального штаба студенческих отрядов районной организации ОО «БРСМ» в соответствующей номинации.

Учащиеся познакомились с символикой студотрядов, по фотографиям пополнили свои знания о деятельности студенческих отрядов 70-х и 80-х годов прошлого века. Желающие посетили тематическую фотозону, после чего все, кого заинтересовало трудоустройство во время грядущего трудового семестра, заполнили анкеты.

На Кировщине в период летних каникул планируется трудоустроить около 200 ребят, будет сформировано 15 отрядов по различным отраслевым направлениям деятельности. Молодежь готова принять участие в полезных трудовых делах на благо родного района!