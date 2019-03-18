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В Верхнедвинске чествовали лучших тружеников
19.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В День Конституции Республики Беларусь в райцентре прошло торжественное мероприятие «Верхнедвинщина трудовая», на котором чествовали трудовые коллективы и отдельных работников, достигших наиболее высоких результатов по итогам работы в 2018 году.
Словами искренней признательности и аплодисментами награждали земляки лауреатов звания «Человек года Витебщины-2018», победителей областных и рес-публиканских конкурсов, олимпиад и соревнований, обладателей медалей и других почётных наград, представителей разных сфер деятельности, внёсших существенных вклад в копилку трудовых достижений Верхнедвинщины.
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> В День Конституции Республики Беларусь в райцентре прошло торжественное мероприятие «Верхнедвинщина трудовая», на котором чествовали трудовые коллективы и...
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