В Верхнедвинске чествовали лучших тружеников

В День Конституции Республики Беларусь в райцентре прошло торжественное мероприятие «Верхнедвинщина трудовая», на котором чествовали трудовые коллективы и отдельных работников, достигших наиболее высоких результатов по итогам работы в 2018 году.

Словами искренней признательности и аплодисментами награждали земляки лауреатов звания «Человек года Витебщины-2018», победителей областных и рес-публиканских конкурсов, олимпиад и соревнований, обладателей медалей и других почётных наград, представителей разных сфер деятельности, внёсших существенных вклад в копилку трудовых достижений Верхнедвинщины.

За труд и мастерство лучших работников поблагодарил председатель райисполкома И.И. Маркович, который вручил номинантам Почётные дипломы лауреатов.

В честь участников мероприятия силами РЦКНТ и представителей трудовых коллективов был дан праздничный концерт.