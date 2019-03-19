Осиповичский отдел Департамента охраны. О законодательстве в сфере осуществления охранной деятельности

В обеспечении безопасности граждан, охране их жизни, здоровья и имущества упущений и просчетов быть не должно. Под таким лозунгом осуществляет свою деятельность Департамент охраны МВД Республики Беларусь. На сегодняшний день существуют различные способы обезопасить не только свое имущество, но и жизнь, здоровье работников субъектов хозяйствования различных форм собственности. Для этого руководитель юридического лица может воспользоваться, как услугами Департамента охраны, так и создать собственную службу безопасности, о чем мы расскажем подробнее.

Одним из направлений деятельности Департамента охраны является лицензирование охранной деятельности. Предприятия и организации получили возможность самостоятельно охранять своих штатных работников и принадлежащие им объекты на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия представляет собой специальное разрешение на осуществление охранной деятельности при условии соблюдения лицензионных требований и условий. В случае осуществления хотя бы одного из мероприятий по обеспечению пропускного и (или) внутриобъектового режима, проверке документов, удостоверяющих личность, производстве досмотра транспортных средств, лиц, входящих (выходящих) на охраняемый объект, находящихся при них вещей или документов, применение и использование физической силы, специальных средств либо оружия необходимо получение специального разрешения (лицензии). Одним из лицензионных требований, выполнение которого является обязательным, будет наличие в штате организации не менее 3 работников с необходимой квалификацией для выполнения охранной деятельности и соблюдение определенных ограничений. К таким ограничениям законодательство относит отсутствие у работников охраны судимости, психических расстройств, зависимости от алкоголя и наркотических средств. Работником охраны не может являться недееспособный или ограниченной дееспособный, состоящий на учете в органах внутренних дел в связи с противоправным поведением, при аннулировании в отношении его разрешение на хранение и ношение оружия, не прошедший медицинскую комиссию, постоянно не проживающий на территории Республики Беларусь. Данные ограничения являются обязательными, ведь работник охраны наделен административно-властными полномочиями по обеспечению сохранности вверенного имущества. Бесконтрольность в данном вопросе может дорого стоить владельцам имущества. Также с работниками нужно проводить непрерывную профессиональную подготовку. При трудоустройстве работники охраны лицензиата должны пройти оценку знаний в подразделении Департамента охраны. Только после этого можно с уверенностью сказать, что работник охраны организации владеет достаточными знаниями, использование которых позволит сохранить и защитить вверенное имущество и посетителей данных организаций от преступных и иных противоправных посягательств.

К сожалению, имеются юридические лица, которые сознательно уклоняются от получения специального разрешения (лицензии) либо вовсе занимаются запрещенной деятельностью, оказывая охранные услуги другим субъектам хозяйствования. Иные же занимаются установкой видеонаблюдения без наличия специального разрешения, в то время как проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны, используемые не для индивидуального пользования, подлежат лицензированию.

Встречается много случаев, когда организации из-за неосведомленности о данном требовании или же под предлогом “авось прокатит” пренебрегают получением лицензии, что свидетельствует о грубом нарушении законодательства, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 23.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно указанной статье нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, влечет наложение штрафа на юридическое лицо до 100 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации. Во избежание таких негативных последствий следует обращать в отдел охраны для получения лицензии и необходимой консультации по вопросам лицензирования.

Типичными нарушениями законодательства о лицензировании являются следующие:

Несвоевременное уведомление организациями отдела охраны об изменении наименования, местонахождения юридического лица, включение новых обособленных подразделений под охрану либо прекращение деятельности организации как таковой. Законодательством установлено, что лицензиат обязан в месячный срок обратиться в отдел охраны для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в вышеуказанных случаях. Несвоевременное представление или же непредставление вовсе списков вновь принятых работников охраны. Законодательством предусмотрено, что такую информацию необходимо представлять в отдел охраны не позднее одного месяца со дня приема на работу работника охраны. Не прохождение работником охраны оценки знаний в установленный Министерством внутренних дел срок. Выполнение охранной деятельности на объектах юридического лица без соответствующего специального разрешения (лицензии). Отсутствие у работников охраны при несении службы служебного удостоверения и жетона установленного образца.

Можно выделить следующие требования, которые также нужно соблюдать при осуществлении охранной деятельности:

Обязательное прохождение работниками охраны медицинских осмотров, как на момент трудоустройства, так и с соблюдением периодичности в течении года. Наличие системы контроля за несением службы работниками, осуществляющими охранную деятельность. Для работников охраны в организации место работы должно являться основным. Обеспечение профессиональной подготовки работников охраны; Соблюдение работниками охраны ограничений в сфере охранной деятельности.

Невыполнение вышеуказанных требований свидетельствует о низком контроле со стороны руководства организаций за соблюдением настоящего законодательства, а так же халатное отношение ответственных лиц в данном направлении деятельности. Результаты плановых проверок показывают, что руководители некоторых организаций, недопонимают всей серьезности вопроса соблюдения законодательства и не принимают мер по наведению порядка в данном направлении, что в дальнейшем ведет к таким неблагоприятным последствиям как совершение хищений и иных противоправных посягательств.

Осиповичским отделом охраны на постоянной основе проводится агитационно-разъяснительная работа в виде семинаров, консультаций и рассылки письменных уведомлений всем юридическими лицами по вопросу охранной деятельности. Данная работа направлена на обеспечение надежной сохранности имущества и недопущение фактов хищений с охраняемых объектов организаций.

Необходимую информацию и консультацию Вы можете получить в Осиповичском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь (г. Осиповичи, ул. Ленинская, 41а) либо по тел. 77-465.

Юлия Орлова,

инспектор лицензионно-контрольной группы штаба

Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь