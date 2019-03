Дэвид Гарретт даст большой сольный концерт в Минске

Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с захватывающей программой "UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE".

По многочисленным просьбам зрителей, один из лучших музыкальных виртуозов мира, выступит с большим сольным концертом в Минске. Новый мировой тур музыканта, приурочен к 10-летию культового сборника хитов "Unlimited - Greatest Hits".



С самого начала своей карьеры Дэвид Гарретт не ставил для себя никаких музыкальных рамок. Следовательно, "UNLIMITED"("НЕОГРАНИЧЕННЫЙ") - это больше чем название тура, это его личная философия жизни. Любой, кто знаком с творчеством Дэвида знает, что его талант безграничен. Зачаровывающее исполнение таких хитов как, "Purple Rain", "Smells Like Teen Spirit", "Nothing Else Matters", "November Rain", "Viva la vida", "Hey Jude", а также эксклюзивные аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси, без сомнений произведут настоящий фурор для каждого зрителя этого особенного концерта.

Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей, Дэвид Гарретт является настоящей международной суперзвездой, которая стирает границы между Моцартом и Металликой. 24 золотых и 16 платиновых наград в Гонконге, Германии, Мексики, Тайване, Бразилии, Сингапуре и многих других странах, подтверждают его безграничный талант. Он сочетает в себе харизму рок-звезды и виртуозность, которая присуща только лучшим инструменталистам нашего времени.

"Я с нетерпением жду тура, и, как никогда, я хочу пригласить своих поклонников в увлекательное музыкальное путешествие", - говорит Дэвид Гарретт. Уже 13 октября в Большом зале Дворца Республики, состоится долгожданный концерт всемирно известного и любимого многими скрипача.

13 октября, 18:00.

Дворец Республики (Большой зал).

Дополнительная информация по телефону: +375 17 229-90-80, касса: +375 17 229-90-39.

Цена билетов: от Br80 до 300.

Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by , www.bycard.by