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Дэвид Гарретт даст большой сольный концерт в Минске
Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с захватывающей программой "UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE".
По многочисленным просьбам зрителей, один из лучших музыкальных виртуозов мира, выступит с большим сольным концертом в Минске. Новый мировой тур музыканта, приурочен к 10-летию культового сборника хитов "Unlimited - Greatest Hits".
Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей, Дэвид Гарретт является настоящей международной суперзвездой, которая стирает границы между Моцартом и Металликой. 24 золотых и 16 платиновых наград в Гонконге, Германии, Мексики, Тайване, Бразилии, Сингапуре и многих других странах, подтверждают его безграничный талант. Он сочетает в себе харизму рок-звезды и виртуозность, которая присуща только лучшим инструменталистам нашего времени.
"Я с нетерпением жду тура, и, как никогда, я хочу пригласить своих поклонников в увлекательное музыкальное путешествие", - говорит Дэвид Гарретт. Уже 13 октября в Большом зале Дворца Республики, состоится долгожданный концерт всемирно известного и любимого многими скрипача.
13 октября, 18:00.
Дворец Республики (Большой зал).
Дополнительная информация по телефону: +375 17 229-90-80, касса: +375 17 229-90-39.
Цена билетов: от Br80 до 300.
Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах:
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Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с захватывающей программой "UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE". По многочисленным просьбам зрителей, один из лучших музыкальных...
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