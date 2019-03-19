ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэвид Гарретт даст большой сольный концерт в Минске

20.03.2019 16:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с захватывающей программой "UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE".

По многочисленным просьбам зрителей, один из лучших музыкальных виртуозов мира, выступит с большим сольным концертом в Минске. Новый мировой тур музыканта, приурочен к 10-летию культового сборника хитов "Unlimited - Greatest Hits". 

Дэвид Гарретт даст большой сольный концерт в Минске
С самого начала своей карьеры Дэвид Гарретт не ставил для себя никаких музыкальных рамок. Следовательно, "UNLIMITED"("НЕОГРАНИЧЕННЫЙ") -  это больше чем название тура, это его личная философия  жизни. Любой, кто знаком с творчеством Дэвида знает, что его талант безграничен. Зачаровывающее исполнение таких хитов как, "Purple Rain", "Smells Like Teen Spirit", "Nothing Else Matters", "November Rain",  "Viva la vida", "Hey Jude", а также эксклюзивные аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси, без сомнений произведут настоящий фурор для каждого зрителя этого особенного концерта.

Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей, Дэвид Гарретт является настоящей международной суперзвездой, которая стирает границы между Моцартом и Металликой. 24 золотых и 16 платиновых наград в  Гонконге, Германии, Мексики, Тайване, Бразилии, Сингапуре и многих других странах, подтверждают его безграничный талант. Он сочетает в себе харизму рок-звезды и виртуозность, которая присуща только лучшим инструменталистам нашего времени.

"Я с нетерпением жду тура, и, как никогда, я хочу пригласить своих поклонников в увлекательное музыкальное путешествие", - говорит Дэвид Гарретт. Уже 13 октября в Большом зале Дворца Республики, состоится долгожданный концерт всемирно известного и любимого многими скрипача.

13 октября, 18:00.

Дворец Республики (Большой зал).

Дополнительная информация по телефону: +375 17 229-90-80, касса: +375 17 229-90-39.

Цена билетов: от Br80 до 300.

Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by,  www.kvitki.by, www.bycard.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с захватывающей программой "UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE". По многочисленным просьбам зрителей, один из лучших музыкальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарные хиты Высоцкого, Окуджавы, Визбора прозвучат в КЗ "Верхний город"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика