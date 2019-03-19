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Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

20.03.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поисковые работы на месте массового захоронения жертв фашизма в Бресте планируется завершить 27 марта. Об этом заявил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

Судьба захоронения, обнаруженного зимой в Бресте, стала одним из самых важных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита посла. Ведь речь идет о жителях еврейского гетто, убитых фашистами осенью 1942 года. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

Останки людей были найдены в январе во время земляных работ на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Здесь возводился новый жилой квартал. Поначалу предполагалось, что захоронение небольшое. Однако к настоящему моменту подняты останки более 1,1 тысячи человек. А всего, по предварительным данным, здесь покоилось около 1,3 тысячи жителей гетто. Строительные работы на данный момент остановлены. На площадке ведут раскопки военнослужащие поискового батальона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

Израильского посла, прежде всего, волновала судьба останков и решения, связанные с местом расстрела. Александр Рогачук заверил, что все останки будут извлечены и перезахоронены на Северном кладбище, где уже есть мемориал, посвященный погибшим евреям. Церемония намечена на май. В ней будут обязательно участвовать представители иудейского духовенства. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

- Поисковые работы планируется завершить 27 марта. После этого мы подождем официальный документ, что на всем периметре отсутствуют останки этих несчастных людей, - отметил Александр Рогачук


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64498.php

Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

Что касается самого места, где были найдены останки, здесь будет обустроена зеленая зона с памятником погибшим. Внешний вид памятника власти обсудят с представителями еврейской общины. Инвесторам также разрешат продолжить строительство - благо, фундаменты будущих зданий по проекту не совпадают с местом захоронения.

 
Теги: Брест
 
 
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  Поисковые работы на месте массового захоронения жертв фашизма в Бресте планируется завершить 27 марта. Об этом заявил председатель Брестского горисполкома...
 
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