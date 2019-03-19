Поисковые работы на месте массового захоронения в Бресте завершат 27 марта

Поисковые работы на месте массового захоронения жертв фашизма в Бресте планируется завершить 27 марта. Об этом заявил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом.



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Судьба захоронения, обнаруженного зимой в Бресте, стала одним из самых важных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита посла. Ведь речь идет о жителях еврейского гетто, убитых фашистами осенью 1942 года.



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Останки людей были найдены в январе во время земляных работ на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Здесь возводился новый жилой квартал. Поначалу предполагалось, что захоронение небольшое. Однако к настоящему моменту подняты останки более 1,1 тысячи человек. А всего, по предварительным данным, здесь покоилось около 1,3 тысячи жителей гетто. Строительные работы на данный момент остановлены. На площадке ведут раскопки военнослужащие поискового батальона.



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Израильского посла, прежде всего, волновала судьба останков и решения, связанные с местом расстрела. Александр Рогачук заверил, что все останки будут извлечены и перезахоронены на Северном кладбище, где уже есть мемориал, посвященный погибшим евреям. Церемония намечена на май. В ней будут обязательно участвовать представители иудейского духовенства.



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- Поисковые работы планируется завершить 27 марта. После этого мы подождем официальный документ, что на всем периметре отсутствуют останки этих несчастных людей, - отметил Александр Рогачук .



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Что касается самого места, где были найдены останки, здесь будет обустроена зеленая зона с памятником погибшим. Внешний вид памятника власти обсудят с представителями еврейской общины. Инвесторам также разрешат продолжить строительство - благо, фундаменты будущих зданий по проекту не совпадают с местом захоронения.