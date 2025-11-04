«В старых домах есть душа». Минчанка сделала стильный ремонт в сталинке за 15 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

Большинство белорусов отдали бы предпочтение квартире в новом доме, чем старому жилфонду. Но Светлана не из их числа. Молодая девушка всегда хотела себе квартиру с душой. Свой идеальный интерьер в новостройке она никогда не представляла, да и не реализовала бы – «в них нет нужных составляющих». Два года назад она купила квартиру в трехэтажной сталинке в уютном районе. Девушка смогла удаленно сделать там ремонт, который годами собирался картинками в ее голове. Мы приехали оценить результат и узнать все детали большой переделки.

Старый жилой фонд – это не всегда бабушатники с подъездами, где в любую пору года темно и сыро. В этом можно убедиться, заглянув в парадную трехэтажной сталинки в районе Розы Люксембург. Поднимаясь по винтажной лестнице и рассматривая голубые цветочные узоры на стенах, появляется ощущение, что ты вообще не в Беларуси. Какое-то прованское настроение разбавляют виды из окон, где на фоне хрущевок танцуют вихри из желтой листвы.





Нужная нам квартира находится на третьем этаже. Два года назад эта была ничем не примечательная двушка на 30 квадратов. Сейчас – это современное жилье с высоченными потолками. Владелица квартиры – молодая девушка Светлана. Ее история в стенах старого жилого фонда начинается c искреннего желании жить в квартире с душой. - В новостройках у меня ощущение, что я - NPC-человек (персонаж в играх, который не находится под контролем игрока — Прим. ред.) В старых домах есть атмосфера, душа. Я понимала, что, добавив туда своего видения, сделаю настоящий эксклюзив. А любовь к сталинкам появилась во время учебы в Питере.



Кроме того, в старом жилом фонде есть то, что зачастую новостройки не предлагают — толстые кирпичные стены и высокие потолки. - Мы рассматривали разные варианты. Предложений много, но что-то не подходило по расположению, что-то по цене. Потом попалась эта двушка. Ее продавали, можно сказать, за копейки по сегодняшним меркам. По площади она небольшая: всего 30 квадратных метров. Тут была маленькая кухня, такие же комнаты, одна из них – проходная. Квартира – угловая, что идеально вписывалось в мой проект. И как в мечтах – французский балкон и потолки в 3,25 метра. Вишенкой на торте стало расположение. До Немиги мне идти 30 минут. Еще ближе находятся две станции метро разных веток.



Ремонт Света делала дистанционно из-за учебы. Во многом ей помогали родители и родственники. Девушка говорит, что идеальный интерьер уже давно был создан. Он дожидался места, куда бы вписался. Прежде чем дойти до реализации идей, нужно было пройти через грязные работы и согласования. Квартиру ждала перепланировка. Здесь сносились старые стены, возводились новые. Мусора было столько, что мешки с ними занимали все пространство: «Кажется, ремонт тут никогда и не делали». - Я не хотела себе студию, поэтому выделила небольшую спальню, отдельную постирочную, и шкафы. Так и коридор тоже играл свою роль. В общем, выжала из площади максимально все. Самым долгим и трудным этапом было получить одобрение на перекрытие газа. Предыдущие владельцы пользовались еще газовой колонкой. Повезло в этом вопросе лишь потому, что у меня последний этаж, а так нужно было бы делать перегородку.



Планировка квартиры до ремонта



Планировка квартиры после ремонта

Самая долгая работа в квартире была связана с выравниванием потолков. Из-за слоев шпаклевки он потерял примерно 15 сантиметров, но результат того стоил. Сейчас его украшают новые розетки и плинтуса по периметру, что создают эффект лепнины. - До этого тут были синие стены и антресоли. Стены решили покрасить и задекорировать молдингами. Здесь немного похитрили и использовали пенопласт. Есть уже готовые образцы. Мало того, что практичные, мягкие, так еще и бюджетные, - показывает Света. – Строители мне предлагали открыть красный кирпич. Знаю, что сейчас это модно, выглядит красиво, но у меня бы это выбивалось из общей концепции и казалось неуместным.







На полу лежали деревянные доски. На их место пришел ламинат, кладкой напоминающий паркетную доску. Дешевле и выглядит богато. Комната, которая в изначальном варианте была проходной, стала отдельной. Она же потеряла чуть больше четырех квадратов. Сейчас тут обустроена спальня. - Помещается только кровать и небольшой прикроватный столик. Для сна больше и не нужно. Бывают ленивые дни, когда хочется повалятся и что-то посмотреть. Тогда я ставлю на подоконник проектор и вывожу экран на белую стену. Здесь появились обои. Они приносят динамику в пространство. Комната с чисто белыми стенами и кроватью напоминала бы больницу.





Таким образом, получилось расширить общую зону и выделить место для встроенных шкафов. С ними тоже интересно получилось. - Просчиталась со шкафами: сделала их до потолка, не подумав про то, как добираться до штанги высотой почти в три метра. Теперь у меня есть специальная палка-съемщик. Помните, такими постоянно пользовались на рынках?





Изюминкой евродвушки стал французский балкон. Каждую пору года он выглядит по-своему красиво. У предыдущих владельцев он был застеклен. И Свету даже уговаривали таким его и оставить. - Строитель не понимал, где я буду сушить белье в таком случае, - смеется девушка. – Я объясняла, что балкон нужен для красоты, он тоже важная часть интерьера. Лучше будет красиво и неудобно, чем удобно и некрасиво. Кованное ограждение делал мне папа. Наверное, это его самая любимая зона в этой квартире.





В комнатах отлично гармонируют винтаж и современные предметы. Света обращает внимание на три важные для нее вещи. - Светильники над кухонным гарнитуром я нашла у бабушки на чердаке. Главная картина этой зоны – барельеф с античной тематикой. Его мне делала на заказ семья художников из Беларуси. Еще одна знаковая работа, вокруг которой начала строить интерьер квартиры, – афиша выставки иконы графического дизайна Штефана Сагмистера. Она – отдельное произведение искусств. На афише мы видим тело Штефана, на котором выцарапана вся информация о мероприятии. Это не фотошоп, а реальное фото. Я увидела в этом такой посыл: человек ради своего дела должен идти на какие-то жертвы. Успех дается нелегко. Фото попалось мне на четвертой паре. Тогда я поняла, что оно обязательно когда-нибудь будет висеть у меня в квартире.







Большинство мебели было сделано на заказ: шкафы, кухня, остров, диван у пианино. Много декоративных вещей покупалось на маркетплейсах. - Красота этой квартиры раскрывается вечером. У меня тут горят свечи, настенные светильники с приглушенным светом, а вот верхний я никогда не использую. Папа возмущен, мол, он столько времени потратил на сборку люстр, а я ими не пользуюсь, - смеется девушка.





Несколько вещей Света сделала своими руками. В углу стоит торшер из ракушек и лески, на столе – ваза, отделанная художественной пастой. Ремонт в квартире длился около года. Назвать его завершенным хозяйка пока не может из-за мелких недоделок. - Все равно что-то постоянно докупается. К тому же, мне надо, чтобы в разные поры года менялся вид квартиры. На сегодняшний день на переделку ушло 15 тысяч долларов.



Свете нравится не только ее дом, но и район в целом. Везде тихо и спокойно, двор – далеко от большой дороги. - Контингент абсолютно разный. На самом деле, много жилья скупает молодежь. В соседнем подъезде ребята купили двушку, сделали там ремонт, а теперь продают за 80 тысяч долларов. Напротив меня живет молодой парень. Лестничную площадку с нами делит бабушка. Она называет меня солнышком при встрече. Это очень мило. Всегда замечает новые цветы на балконе, положительно реагирует на какие-то мои идеи. Например, повесила зимой на дверь новогоднюю картину, так она ее восхищалась. Только ради этого стоило что-то украшать. Мне кажется, как-то я шокировала местных бабушек тем, что загорала у себя на балконе. Но про себя сплетен по утрам не слышала, - шутливо отмечает хозяйка квартиры. – Есть, конечно, и любители выпить. Я, честно, сначала очень опасалась. А потом обратила внимание, как один такой мужчина подошел к валяющейся на дороге бумажке, подобрал и выкинул. Я тогда подумала: вау, тут даже алкаши интеллигентные.